Benefício social garante até 65% MENOS na conta de luz

Não há como fugir: a grande maioria das famílias brasileiras possui energia elétrica em casa, utiliza esse serviço e, portanto, precisa pagar a conta de luz todos os meses. Há, por exemplo, quem possua um consumo muito pequeno e, por isso, tenha que fazer o pagamento dessa conta somente a cada dois meses, por exemplo.

Mas, de modo geral, trata-se de uma fatura que está constantemente presente na vida dos brasileiros, e não raramente afeta significativamente o financeiro dos mesmos.

Ocorre, porém, que milhões de famílias do nosso país não possuem meios de arcar com esse custo, e foi pensando nelas que o Governo Federal criou um benefício que tem como objetivo reduzir significativamente a conta de luz.

Todos os detalhes sobre esse assunto podem ser conferidos a seguir.

Do que se trata o benefício que torna a conta de luz mais barata para os brasileiros

O benefício acima citado é chamado oficialmente de Tarifa Social de Energia Elétrica, ou simplesmente de Tarifa Social, e tem como objetivo literalmente permitir que as famílias tenham acesso a uma tarifa mais acessível, na hora de pagar a conta de luz.

Mas, como todos os benefícios criados pelo Governo Federal, esse também é voltado somente para um público específico, formado pelas famílias consideradas de baixa renda, e também para alguns outros grupos de brasileiros.

De modo geral, existem alguns pré-requisitos que o cidadão precisa atender, a fim de ter direito a esse desconto.

Por exemplo:

É preciso ser beneficiário do BPC (Benefício de Prestação Continuada), e/ou fazer parte de núcleos familiares que estejam devidamente inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único).

Lembrando que, nesse último caso, a renda per capita na família deve ser de no máximo meio salário mínimo vigente.

Já nos casos em que a família for composta por um membro que precise de procedimentos médicos recorrentes ou que precise fazer tratamento com aparelhos elétricos de forma permanente, a renda familiar pode ser de no máximo 3 salários.

O desconto oferecido não é o mesmo para todas as famílias

A exigência de participação no Cadastro Único se faz necessária uma vez que esse é o canal por meio do qual o Governo Federal consegue ter acesso às informações socioeconômicas das famílias brasileiras de baixa renda e, assim, oferece a elas os benefícios que lhes cabe.

No que diz respeito à Tarifa Social de Energia Elétrica, especificamente, vale frisar, porém, que o valor do desconto não é o mesmo para todas as famílias.

A porcentagem sempre irá variar de acordo com o consumo, podendo chegar a um desconto de 65% na conta de luz.

Mas, independentemente de serem ou não contempladas pelo benefício, é sempre válido que todas as famílias adotem iniciativas para economizar nessa conta todos os meses. Tomar banhos mais rápidos e substituir as lâmpadas por modelos mais econômicos, por exemplo, pode ajudar bastante.

