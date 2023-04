Passo a passo para consultar o FGTS e conferir o saldo correto

Todo trabalhador que está sob o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas deve receber o FGTS, que funciona como um fundo de garantia que irá literalmente ‘garantir’ que o trabalhador tenha aquele aporte financeiro em momentos delicados de sua vida. Para isso, a empresa deve mensalmente depositar 8% do seu salário na conta do trabalhador que é vinculada a Caixa, por isso, é importante o trabalhador saber verificar o saldo presente no FGTS para sempre ir acompanhando, confira

Como consultar o saldo do FGTS?

Como salientado, o FGTS é pago mensalmente para os trabalhadores e o valor é descontado do seu salário depositado em uma conta vinculada à Caixa Econômica Federal. Por exemplo, se um trabalhador recebe R$ 3.000 por mês, R$ 240 vai para sua conta do FGTS.

Para saber qual valor ele possui disponível, há algumas alternativas, a primeira é a mais ‘arcaica’, que é ir de maneira presencial até uma Agência da Caixa e questionar aos atendentes o valor que o trabalhador possui depositado. A segunda maneira é baixar o aplicativo do FGTS que está disponível tanto para Android quanto para iOS e realizar a consulta.

O valor que estiver lá, embora seja do trabalhador, não pode ser sacado a qualquer momento, há algumas situações que o governo libera que a pessoa pode realizar o saque.

Confira as principais situações que o trabalhador pode solicitar o SAQUE do FGTS

Quando o trabalhador para de trabalhar porque irá se aposentar, ele pode sim sacar todo o valor do FGTS;

Caso a área onde ele more esteja passando por alguma situação de calamidade pública declarada pelo Governo (Federal, Estadual ou Municipal) ele poderá sacar o FGTS;

Caso o trabalhador sofra uma demissão sem justa causa por parte da empresa;

Em caso do término do contrato que possuía o período determinado, o saldo do FGTS também é sacado;

Quando há o desligamento do trabalhador por culpa recíproca ou força maior;

Essas são as principais causas, lembrando que agora ainda há disponível a possibilidade do saque no mês de aniversário de cada trabalhador, o chamado saque-aniversário, talvez ele acabe em breve, todavia, no momento, ainda está em vigor. E outra possibilidade é usar o valor do FGTS para obter descontos na compra do próprio imóvel e conseguir abater o valor das parcelas. Por isso, é de suma importância que o trabalhador fique ligado em relação ao pagamento do FGTS por parte da empresa.

