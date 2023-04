É DE GRAÇA! Aprenda como solicitar e receber antena digital de TV do governo

Os brasileiros que estão acompanhando as notícias a respeito de tecnologia no Brasil muito provavelmente já sabem que agora, no decorrer de 2023, a antena parabólica comum que conhecemos deverá ser substituída pela antena digital de TV.

Ocorre, porém, que muitas dessas pessoas ainda não sabem ao certo qual é o primeiro passo que devem dar. E muitas, ainda, nem mesmo sabem que podem receber um kit gratuito do Governo Federal, a fim de que continuem tendo acesso aos canais abertos de TV, mas com mais qualidade de som e de imagem.

Para esse grupo, o processo de troca acontece de forma extremamente simples, e todos os detalhes sobre isso são explicados no decorrer da leitura dos tópicos a seguir.

Antena digital deverá estar em todos os lares até o fim do ano | Imagem: Victoria_Watercolor / pixabay.com

As trocas pela antena digital já estão acontecendo

Já não é nenhuma novidade (pelo menos não para boa parte dos brasileiros) que o sinal 5G já chegou no Brasil e já está transformando a forma como lidamos com a tecnologia e usufruímos da mesma.

E é justamente por causa dele que a antena parabólica, como a conhecemos, deve ser trocada pela antena digital de TV.

Ocorre que, com a chegada do 5G no país, a faixa de frequência de numeração 3,5 GHz simplesmente deixará de existir, dando lugar à faixa de numeração 5G.

A previsão é de que ela deixe de existir no Brasil somente no final de 2023, mas a troca já está acontecendo, tanto nas capitais quanto nas demais cidades que tenham pelo menos meio milhão de habitantes.

São Paulo, por sinal, está liderando esse processo, com mais de 160 municípios que se encaixam nesse contexto.

A oferta de troca feita pelo Governo Federal, porém, é voltada somente para as famílias que fazem parte do Cadastro Único, e que informem devidamente o CPF do responsável pela inscrição e seu respectivo NIS.

Quem está por trás dessa iniciativa

A oferta do kit de antena digital gratuito está sendo feita por meio do programa Siga Antenado, “encabeçado” tanto pelo Ministério das Comunicações quanto pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

Logo, as famílias interessadas podem fazer a solicitação pelo site oficial (www.sigaantenado.com.br) ou mesmo pelo telefone 0800 729 2404, sem pagar nada pela ligação.

Durante o processo, havendo a liberação do kit, o solicitante poderá informar qual é o melhor dia e o melhor horário para que um técnico possa realizar a troca em sua residência. É importante, porém, lembrar que é imprescindível que no local já exista uma antena parabólica “normal” em funcionamento.

Vale lembrar, ainda, que quem possui TV por assinatura em cada não precisa se preocupar, uma vez que o sinal, nesse caso, já é fornecido por uma antena digital e não exigirá troca (e o mesmo vale para quem assiste somente aos canais abertos, mas já possui o aparelho digital em casa).

