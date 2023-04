Quer ter um CARTÃO BLACK? Inter oferece de graça para quem contratar serviço específico

Ter o cartão Black do Banco Inter é um dos sonhos de várias pessoas e agora ele poderá ser realizado facilmente. Uma vez que em uma super promoção, o banco decidiu conceder o cartão para todos os seus clientes que contratarem o financiamento imobiliário junto à instituição em questão. Por intermédio do financiamento, o usuário terá o aporte de até 75% do valor do imóvel, além disso, terá 30 anos para pagá-lo, entenda.

Como funciona o financiamento pelo banco Inter?

O financiamento pelo banco Inter é bem parecido com qualquer outro banco, além disso, há como o usuário usar o seu FGTS para pagar uma parte do financiamento e também há como incluir o valor do Imposto sobre a transmissão de bens imóveis nas parcelas que serão pagas mensalmente do financiamento, assim, o cliente terá menos dificuldades na hora de realizar o sonho da casa própria.

A contratação do crédito pode ser feita pelo próprio aplicativo, basta acessar sua conta do banco Inter e após isso em ‘Financiamento Imobiliário’, após isso, pressione a opção novamente. O cliente tem a possibilidade de simular o valor do financiamento, para saber o valor das parcelas e prazo para pagar, caso ele goste do valor, basta confirmar, enviar alguns documentos necessários e pronto.

Agora é a vez do banco, que irá analisar toda a documentação, além disso, um engenheiro deve ir até o imóvel avaliar as condições dele, além do valor dele, se realmente bate com o que foi oferecido. Caso tudo esteja dentro dos conformes, o banco elabora a proposta, repassa ao cliente, ele só analisa se está de acordo com todos os juros e taxas e assina o contrato. O último passo é apenas pagar o ITBI e o registro do imóvel e ir buscar as chaves.

O cartão Black é vantajoso?

Sim, ter o cartão Black significa que aquele cliente em questão terá benefícios exclusivos que a maioria dos demais clientes ‘normais’ não possuem. E quem contratar o financiamento pela instituição, terá acesso ao cartão, com isso, ele acaba tendo direito a vários benefícios.

Os benefícios visam auxiliar na vida cotidiana de cada cliente, trazendo mais comodidade para todos, alguns dos benefícios são:

Ter um conforto maior nas viagens;

Ter acesso a salas VIPs durante suas viagens;

Durante as viagens ter seguro médico;

Obter proteção de bagagem;

Participar do programa Mastercard Surpreenda;

Ter acesso ao Priceless Cities.

Portanto, se você sonha em ter seu imóvel próprio e ter o cartão Black do banco Inter, o momento é agora!

