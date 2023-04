Quem trabalha com carteira assinada tem direito ao Bolsa Família?

A resposta é sim! Por mais que exista membros da família que esteja cadastrada no CadÚnico ter registro da carteira, CLT, ainda sim é possível que a família continue sendo beneficiada com o programa social do governo. Porém é necessário cumprir alguns requisitos sobre a renda per capita familiar.

É importante destacar que dependendo da sua família o valor do benefício pode ser diferente, ou seja, pode ser um valor maior depois da inclusão dos auxílios complementares do programa Bolsa Família.

Pessoa que tem direito ao Bolsa Família

Recentemente, o governo aumentou o valor comtemplado nos requisitos de renda per capta, é no valor de R$ 218,00 por membro, então para a família ter direito de receber do programa não pode ultrapassar esse valor.

Além disso é preciso também cadastrar todo o núcleo familiar no Cadastro Único, sem essas informações não tem como ser beneficiário dos programas sociais do governo federal. Esse cadastro é feito por uma assistente social ou em um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).

Benefícios complementares do Bolsa Família 2023

No dia 1 de março, foi a data que houve o relançamento do maior programa social Bolsa Família pela equipe petista, pois antes o benefício era chamado de Auxílio Brasil, na gestão do ex-presidente, Jair Bolsonaro.

Assim que Lula assumiu o governo decidiu voltar com o antigo nome do programa para relembrar aos brasileiros que foi criado nas suas primeiras gestões quando foi presidente do Brasil. Lula decretou a continuar com o valor de R$ 600,00 fixo ao qual Bolsonaro tinha programado, mas decidiu colocar benefícios complementares.

Além do valor de R$ 600,00 que é fixo para toda família, existe os benefícios complementares como o benefício primeira infância, que é o valor de R$ 150,00 para crianças de 0 até 6 anos que já começou a ser pago. A partir do mês de junho começará a ser pago mais dois benefícios:

R$ 50,00 para gestantes

R$ 50,00 para crianças de 7 anos até 18 anos

Para conseguir receber os benefícios complementares é necessário estar dentro dos requisitos, ou seja, não serão todas as famílias que receberão. Além disso, Lula complementou algumas regras básicas que é necessário ser cumprida pelas famílias, caso contrário o benefício pode ser cortado.

É preciso que a caderneta de vacina esteja em dia e atualizada, frequência escolar para crianças e adolescente, e para quem é gestante e recebe o benefício é preciso realizar todo o pré-natal e também possuir as vacinas em dia.

