Por que você não recebeu R$ 900 do Bolsa Família? Clique para saber

No mês de março a equipe petista junto ao Governo Federal fez o relançamento do maior programa social do Brasil, o Bolsa Família e junto dele complementou alguns benefícios. No dia 20 de março o pagamento começou a ser repassado aos seus beneficiários, é válido destacar que nenhuma família do programa vai receber abaixo de R$ 600 porque esse valor é fixo.

Para algumas famílias o valor pode chegar a R$ 900,00, mas somente algumas pois vai depender dos requisitos dos membros familiares. Em março algumas já receberam esse valor e outras não, por isso começou os questionamentos e vamos explicar no texto abaixo.

Confira como será feito os pagamentos complementares do Bolsa Família. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Soma dos benefícios do Bolsa Família

Vamos explicar como é formado o benefício do Bolsa Família:

Valor de R$ 142,00 por membro da família

Valor de R$ 426,00 (caso a família seja composta por 3 adultos a renda da cidadania iria conceder esse valor, mas o benefício complementar receberia mais R$ 174,00 que ao total daria R$ 600,00

Valor de R$ 150,00 referente ao benefício primeira infância

Valor de R$ 50,00 para crianças e jovens de 7 a 18 anos

Valor de R$ 50,00 para gestantes

Esses benefícios no valor de R$ 50,00 começarão a serem pagos somente a partir do mês de junho.

Simulação dos valores do novo Bolsa Família

O Ministério do Desenvolvimento Social fez uma simulação para as famílias compreender como irá funcionar esses pagamentos de acordo com a composição familiar, confira abaixo:

1 exemplo da composição familiar

Valor fixo da parcela de R$ 600,00 + gestante na família (R$ 50) + filho de 8 anos (R$ 50) + filho de 5 anos (R$ 150,00) + filho de 2 anos (R$ 150,00) = Valor total que a família pode receber é de R$ 1 mil

2 exemplo da composição familiar

Valor fixo da parcela de R$ 600,00 + filha de 11 anos (R$ 50) + filho de 4 anos (R$ 150,00) + filha de 3 anos (R$ 150,00) = Valor total que a família pode receber é de R$ 950,00

3 exemplo da composição familiar

Valor fixo da parcela de R$ 600,00 + gestante (R$ 50) + filho de 2 anos (R$ 150,00) = Valor total que a família pode receber é de R$ 800,00.

Consultar o Bolsa Família

Quem quiser fazer a consulta do programa Bolsa Família tem 3 opções de comunicação:

1 – Aplicativo do Caixa Tem

2 – Aplicativo do Bolsa Família

3 – Pela central de atendimento 121

