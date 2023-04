Antecipação da restituição do Imposto de Renda 2023: vale a pena pedir?

Quando as pessoas que precisam declarar o Imposto de Renda e vão fazer a declaração eles pensam na melhor parte, que é saber depois sobre a restituição. Atualmente está aberto ainda o prazo para todos os contribuintes fazer a declaração de impostos de gastos para a Receita Federal, as instituições financeiras aproveitam também para fazer a antecipação desse valor, mas a dúvida é: vale a pena pedir a antecipação?

Muitos brasileiros afirmam que o banco trabalha com o nosso dinheiro e isso é verdade! E também é desta maneira que ocorre a antecipação da restituição, ou seja, assim que aceita a oferta do banco o contribuinte recebe esse valor antes, mas também tem que ser pago mais adiante. Veja no texto mais informações sobre para tirar todas as dúvidas.

Antecipação do Imposto de Renda

Diante das informações e cálculos da Receita Federal, a restituição é o valor que o contribuinte pagou a mais nos impostos, e o pagamento que eles devolvem essa quantia é feita por lotes.

O primeiro lote é pago para os idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência física ou mental grave e contribuintes que tem a maior fonte de renda o magistério, já os próximos lotes serão feitos de acordo com a ordem da chegada das declarações, quanto mais cedo você declarar mais chances tem de receber a restituição o mais rápido.

Essa antecipação é para que o contribuinte receba antes do calendário que foi criado pela Receita Federal, mas alguns especialistas alertam que se caso for escolher esse método é preciso fazer um planejamento das finanças.

Para quem não sabe muito sobre o assunto, essa antecipação é parecida como um empréstimo e também será cobrada com juros equivalentes à data da antecipação e a à data verdadeira do pagamento que será feito pela Receita Federal mais o IOF presente nas operações financeiras.

A educadora financeira, Simone Sgarbi, afirma que a opção tem juros mais baixos do que as outras linhas de crédito que não tem garantia, e antecipar esse valor pode ser uma vantagem para as pessoas que tem dívidas com juros maiores.

Riscos sobre a devolução do dinheiro

É válido destacar que a maior atenção que eles devem ter é na data de devolução do dinheiro que foi antecipado, lembrando que esse pagamento acontece no dia que a Receita Federal depositar o valor na conta do contribuinte ou pode ser também quando vencer o contrato do empréstimo com a instituição financeira, ou seja, será o que chegar primeiro.

O presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, Reinaldo Domingos, faz um alerta para os contribuintes que é necessário ficar atento no calendário e também o valor correto da restituição, pois depois esse dinheiro tem que ser devolvido ao banco.

