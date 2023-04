Auxílio para comprar gás de cozinha VOLTA em abril

Uma ótima notícia para quem é beneficiário do Bolsa Família e tem direito de pegar o auxílio gás, pois neste mês de abril acontecerá o pagamento. O governo já confirmou que vai liberar uma nova rodada de pagamento, e vai começar a partir do dia 14 de abril.

Esse auxílio gás é pago de dois em dois meses, o último pagamento ocorreu em fevereiro e agora será em abril. Esse auxílio foi criado para ajudar a população que está em situação de vulnerabilidade social para conseguir ter o gás de cozinha em casa.

Pagamento do auxílio gás volta nesse mês de abril. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O Governo Federal destacou que no mês de fevereiro mais de 5,6 milhões de famílias que tem inscrição no CadÚnico receberam a parcela referente ao auxílio gás.

Qual o valor do benefício do auxílio gás?

O pagamento do auxílio é referente a 100% do preço médio do botijão de 13 quilos, essa medida é feita pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Esse auxílio foi criado no dia 19 de novembro de 2021 através do Governo Federal pela Lei nº 14.237 e regulamentado pelo Decreto nº 10.881 no dia 2 de dezembro de 2021.

Isso foi feito para diminuir o preço do gás, principalmente, o efeito e o peso que está causando no orçamento de cada família brasileira de baixa renda. O repasse do auxílio gás vai direto para conta digital ou bancário do beneficiário, se por acaso a família não tem acesso a uma dessas contas, é feito automaticamente a abertura da poupança digital.

Direito ao auxílio-gás

As famílias que são inscritas no Cadastro Único, plataforma ao qual o Governo Federal consegue acompanhar caso a caso de cada família, é quem tem direito de receber o auxílio gás, mas não somente isso, é necessário que a renda familiar per capita seja menor ou igual a meio salário-mínimo, está incluso também as famílias que são beneficiárias do programa de transferência de renda implementados pelas 3 esferas do governo, e assim tem acesso ao Auxílio Gás.

É importante destacar que os benefícios do Bolsa Família não entraram para o cálculo da renda familiar quem for solicitar o auxílio gás. Esse programa também vai comtemplar as famílias que tem pessoas que recebam o BPC (Benefício de Prestação Continuada) que estão inscritas ou não no CadÚnico.

Veja também: NOVO VALOR da gasolina surpreende e provoca COMEMORAÇÃO

Calendário Auxílio Gás mês de abril

NIS com final 1 : 14 de abril

: 14 de abril NIS com final 2: 17 de abril

17 de abril NIS com final 3: 18 de abril

18 de abril NIS com final 4: 19 de abril

19 de abril NIS com final 5 : 20 de abril

: 20 de abril NIS com final 6: 24 de abril

24 de abril NIS com final 7: 25 de abril

25 de abril NIS com final 8 : 26 de abril

: 26 de abril NIS com final 9: 27 de abril

27 de abril NIS com final 0: 28 de abril.

Veja também: Valor do Auxílio Gás em abril será MENOR; entenda a notícia