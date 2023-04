ÓTIMA NOTÍCIA para quem recebe ou quer receber o abono do PIS/PASEP

Temos uma ótima notícia para começar a semana para quem está esperando uma resposta para receber sobre o PIS/PASEP, essas pessoas têm esperado pacientemente e um tempo por esse benefício e dessa vez ele vem!

O governo já fez o anunciou e com certeza trouxe alívio para aquele público que está esperando, veja mais informações abaixo sobre o pagamento do abono salarial.

A partir do dia 1 de maio o abono salarial PIS/Paseo vai aumentar. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

PIS/PASEP sai nesta segunda (03)

É válido destacar que a partir do dia 1º de maio, todos aqueles trabalhadores que ainda não receberam o abono salarial do PIS (Programa de Integração Social) e do Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) podem ser beneficiados com um valor maior, porque confirme afirma o governo a partir dessa data ocorrerá o aumento do salário-mínimo que vai passar de R$ 1.302,00 para 1.320,00.

Novo valor do PIS

Luiz Marinho, que é o ministro do Trabalho e Emprego disse que o governo não irá fazer o pagamento do valor retroativo, ou seja, quem receber o abono salarial até o mês de abril tem o benefício calculado referente ao valor atual do salário (o valor do abono é o valor do salário-mínimo e também os meses trabalhado no ano-base).

Neste ano de 2023, o valor que será pago aos trabalhadores é referente aos meses trabalhados no ano de 2021, que é o ano-base para fazer o cálculo. Cada mês equivale o valor de aproximadamente R$ 108,50.

Mas como o salário-mínimo está previsto para aumentar no mês de maio, aproximadamente esse valor por mês vai valer R$ 110. É válido destacar que os períodos de trabalhos iguais ou aqueles superiores a 15 dias vão valer como mês integral.

Quem tem o direito de ter o PIS com o maior valor?

Só recebe o abono salarial para os trabalhadores que exerceu atividade remunerada, ou seja, carteira assinada e quem tem renda mensal de até 2 salários-mínimos contribuintes do PIS ou até mesmo do PASEP.

O trabalhador deve ter exercido atividade pelo menos 30 dias no ano-base 2021. Além disso, deve também ter o cadastro há pelo menos 5 anos no Fundo de Participação PIS-Pasep ou no CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais).

É válido informar que os empregados domésticos que trabalham de carteira assinada e os jovens aprendizes não tem direito ao abono salarial PIS/Pasep. Em caso de falecimento do trabalhador, os herdeiros têm a permissão para sacar o valor do abono, basta apresentar os documentos necessário.

