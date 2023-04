Você abastece com GASOLINA? Clique aqui para saber qual é boa notícia

Praticamente qualquer brasileiro que adquire um carro ou mesmo uma moto começa imediatamente a se preocupar com todas as questões relacionadas à gasolina. E, não é para menos. Afinal, os preços e a qualidade desse combustível influenciam diretamente qualquer bolso.

Principalmente quando o uso do veículo é diário, como nos casos em que ele funciona como ferramenta de trabalho.

Mas, para quem se preocupa com esse assunto, foi anunciada uma ótima notícia no final de março, dando um novo ânimo para motoristas e proprietários de veículos automotores de todo o país.

Saiba do que se trata durante a leitura do próximo tópico.

O preço da gasolina foi alterado em todo o país | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Qual é a grande notícia em relação ao uso da gasolina no dia a dia

Há quem diga que ter um veículo é como ter um filho, no que diz respeito aos gastos. E, de fato, há certa verdade nessa afirmação.

Afinal, é preciso pagar parcelas (em casos de financiamento), licenciamento e IPVA. E é preciso, ainda, manter o veículo devidamente abastecido, o que muitas vezes é feito com a escolha da gasolina como combustível.

Ocorre, porém, que esse último ponto tende a desanimar qualquer pessoa, por conta dos preços que vêm sendo praticados nos últimos meses.

Mas, muito recentemente, mais especificamente no final de março, a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) deu uma ótima notícia para os brasileiros: a gasolina está um pouco mais barata, assim como o etanol.

A queda nos preços não é das maiores, mas não deixa de ser animadora: ela ficou em 0,54%.

Isso significa que os R$ 5,57, que antes representavam o preço médio desse combustível, agora estão em R$ 5,54.

Pode de fato parecer pouca coisa, uma diferença de pouquíssimos centavos. Mas, considerando que em muitos estados o preço da gasolina estava bem acima dos valores acima, não deixa de ser algo animador.

Como o motorista pode escolher o melhor combustível para o seu caso

O preço do etanol hidratado, por sua vez, caiu 0,51%, ficando na casa dos R$ 3,92 por litro, em todo o país.

Tais diminuições, de modo geral, estão relacionadas à menor demanda no que diz respeito a esses combustíveis, e também à diminuição no preço de cada barril de petróleo. Mas ela não torna mais fácil a decisão do brasileiro, na hora de decidir com qual dos dois (gasolina ou etanol) abastecer seu veículo.

E a dica, nesse sentido, é que se aplique a famosa regra dos 70%.

Tal regra diz que, caso o etanol seja pelo menos 70% mais barato do que a gasolina, ele pode de fato ser a melhor opção na hora de abastecer.

Mas, claro: é importante analisar outros pontos, como o desempenho do veículo. Isso sem citar o fato de que, durante o inverno nas regiões mais frias do país, os carros abastecidos com etanol podem ter muita dificuldade na hora de funcionar.

