GRANDE NOTÍCIA para quem quer se aposentar pelo INSS em 2023

Todo mundo sonha em se aposentar, mas sonha também em pular a parte do processo e da espera para ter uma resposta do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Quando aparece que o benefício está em análise é a solicitação está aguardando a avaliação.

No entanto, isso pode acabar na Justiça. A pessoa que cumpriu os requisitos para conseguir se aposentar e pretende já dar entrada nesse pedido precisa ficar de olho pois quando o INSS demora para responder a pessoa pode mover uma ação na justiça, ou seja, fazer uma reclamação.

Pela lei, a tolerância é de até 90 dias, e se caso for desrespeitada o beneficiário tem direito de solicitar um mandado de segurança para falar pra justiça que o INSS ultrapassou o prazo que foi estabelecido para ter uma resposta.

Se a pessoa protocolar o pedido e passar 12 meses (1 ano) sem repostam pode chegar a acarretar dano moral e ser reconhecido pela justiça.

Outras situações

Existem situações de aposentados que já tem o benefício e pensa que tudo acabou, mas é importante continuar vigilante com o assédio excessivo. Isso acontece depois do vazamento de dados quando alguém se aposentou, ou seja, esses aposentados começam a receber muitas ligações dos bancos oferecendo empréstimos e tudo mais.

São diversas reclamações de aposentados que afirmam que recebem mais de 15 ligações por dia, pois aconteceu um vazamento de dados pela parte do INSS.

Pessoas que já estão aposentadas

É necessário informar que quem já está aposentado a mais tempo, tem 4 situações que pode citar o INSS na Justiça, pois pode acontecer de suspender o benefício por suspeita de fraude e as vezes por considerar o beneficiário morto, no entanto pode recorrer a isso.

Basta apresentar provas de que não houve nenhuma fraude com o seu benefício e que também está vivo, para tornar isso possível apresente os documentos complementares para que tirem todas as dúvidas. Porém, durante esse período de transtorno e de levar as provas pode perder essa fonte de renda até ser comprovado ao contrário.

Tem situações em que o aposentado não recebe o valor integral que deveria, isso porque começa a ter descontos no pagamento devido a um empréstimo que o aposentado não fez, se o aposentado não tem conhecimento desse feito ele tem direito e pode procurar um apoio jurídico para entrar com processo de danos morais.

Se acontecer também de uma pessoa solicitar várias vezes ao INSS e ele negar e o contribuinte se sentir lesado ele pode recorrer na justiça.

