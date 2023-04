Posso dirigir sem camisa ou de chinelo? Entenda o que diz a Lei

Os feriados e pontos facultativos deste ano de 2023 estão chegando e várias pessoas aproveitam para fazer uma viagem com a família, um passeio, para relaxar a mente e o estresse no dia a dia. Em casos de viagens mais longas, todos querem estar mais confortáveis, principalmente o motorista, só que é de extrema importância tomar cuidado na hora de ficar confortável para dirigir.

Diversos brasileiros acreditam que é correto e que existe permissão para dirigir sem camisa e descalço, mas diante do Código de Trânsito Brasileiro é confirmado que não pode usar qualquer tipo de chinelo na hora que for dirigir. Conforme o artigo 252 do CTB, o motorista que for pego dirigindo de chinelo será acusado de estar cometendo uma infração de trânsito, pois o chinelo pode comprometer o uso dos pedais e causar um acidente.

É proibido dirigir de chinelo mais é permitido dirigir sem camisa. Imagem: arquivo / FreePik

Não é somente nos pés que o motorista deve ficar atento, é necessário estar vestido de forma adequada também enquanto estiver dirigindo, uma dica é para evitar usar roupas que atrapalham na hora do movimento.

O que é recomendado?

É recomendado para o motorista que na hora que for dirigir usar calçados fechados e confortáveis e roupas leves e confortáveis para que o motorista consiga fazer os movimentos. Não é proibido dirigir sem camisa, em cidades que são quentes é comum ver motoristas dirigindo sem camiseta, só deve tomar cuidado para não pegar insolação.

Alerta para as mulheres: salto alto é proibido na hora de dirigir

Não é somente os chinelos que são proibidos, os saltos altos estão inclusos, além da biqueira e plataforma que também não são permitidos, pois eles também podem comprometer a segurança na hora de dirigir.

Esses calçados podem dificultar na precisão nos pedais na hora de dirigir, ocorre o risco também de escorregar no acelerador ou no freio. Por outro lado, as sandálias que possuem ao menos uma tira no tornozelo, como por exemplo as papetes e os crocs que são permitidas.

É preciso muita atenção na hora de dirigir e ser prudente, qualquer risco que pode causar um acidente é melhor evitar, pois quando está dirigindo você não dirige apenas por você, dirige por sua família e também por quem está na pista ao seu lado.

Durante ao ano, principalmente em época de festas e feriados, infelizmente, são diversas notícias ruins de acidentes acontecendo em todo o Brasil, mas não fique esperto somente nessas datas, qualquer dia que for dirigir é preciso ser prudente.

