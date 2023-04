Astrologia da FORTUNA: 3 signos que podem ficar ricos em abril

Não é de hoje que os signos recebem diversas previsões acerca do que pode acontecer com seus nativos dentro de determinado período. E as previsões diárias e semanais que fazem imenso sucesso nas revistas e programas de televisão são um exemplo disso.

Ocorre, porém, que esse período de previsões pode ser consideravelmente maior.

Muitos adeptos da astrologia, inclusive, já buscaram saber como será o ano de 2023 para eles.

Dentro desse contexto, as previsões mensais também merecem atenção, cabendo frisar que, para 3 signos específicos, abril poderá ser um mês financeiramente incrível.

Será que o seu signo faz parte dessa lista?

Continue a leitura do artigo a seguir até o final, para descobrir a resposta.

Abril será financeiramente favorável para alguns signos | Imagem: freestocks / unsplash.com

Período iniciado em março favorece muitos signos

Para entender quais signos terão boas notícias em relação a dinheiro em abril é preciso compreender, antes, que esse mês, de modo geral, é especial.

Ocorre que, mais especificamente no dia 20 de março, teve início um novo ano astrológico.

E isso significa basicamente que o Sol agora está presente em Áries, que é o primeiro signo do horóscopo e, portanto, é reconhecido como sendo o signo ligado aos recomeços, bem como às iniciativas.

A movimentação dos astros agora estará voltada para muitas coisas positivas, de modo até mesmo a reconhecer os esforços que muitas pessoas têm feito nos últimos meses.

E muitos desses esforços que finalmente serão recompensados estão relacionados ao dinheiro.

Quais signos podem se dar bem em relação a dinheiro no mês de abril

É preciso se atentar, porém, ao fato de que somente 3 signos se destacam, no que diz respeito aos acontecimentos financeiros positivos em abril.

São eles:

1. Signo de Leão

A tão almejada melhoria na vida financeira está prestes a chegar: basta que os nativos desse signo saiba aproveitar muito bem todas as oportunidades que surgirem.

Aliás: durante todo o mês, esses nativos estarão com a criatividade aguçada, o que irá ajudar muito na tomada de decisões e melhorar a vida em todos os âmbitos.

2. Signo de Touro

Oportunidades para ter uma vida melhor não irão faltar para os taurinos, lhes ajudando a viver com o conforto e a segurança pelos quais tanto prezam.

A dica geral é para que eles acreditem mais em seus próprios potenciais, e estejam abertos às mudanças na vida pessoal. Mudanças essas que não ocorrerão somente no campo financeiro.

3. Signo de Libra

Libra está entre os signos que mais gostam de equilíbrio. Mas, em abril, valerá a pena deixar a intuição entrar em jogo (desde que seja guiada pela razão, claro).

A impulsividade também merece um pouco mais de crédito nesse período. Lembrando que, para Libra, as novidades vão além do dinheiro: grandes notícias sobre a vida amorosa podem surgir.

Para estes 3 signos, as surpresas financeiras podem surgir de diversas formas. Por isso, é importante ficar de olho em todos os sinais, estejam eles na vida pessoal ou na vida profissional.

