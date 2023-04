CNH VENCIDA: é melhor correr para renovar; veja o que pode acontecer

Para todo brasileiro que dirige algum veículo diariamente, um dos documentos mais importantes para ele é a Carteira Nacional de Habilitação e ela deve sempre estar em dias, por isso, ele deve tomar bastante cuidado aos prazos para renovação. E desde o mês de janeiro deste ano, as novas regras para a renovação da CNH estão em vigor, ou seja, não haverá mais prorrogação alguma, sendo assim, apenas os documentos que venceram entre o mês de agosto e dezembro do ano passado ainda terão o privilégio, entenda.

Havia ocorrido uma extensão do prazo da renovação

No ano passado, o Conselho Nacional de Trânsito havia prorrogado o período para a renovação das habilitações, todavia, o prorrogamento já expirou e agora, o prazo volta a ser como era antes, isto é, precisa renovar em até 30 dias após o vencimento. Mas para quem teve a habilitação vencida entre agosto e dezembro do ano passado, ainda podem usufruir da extensão, confira os prazos:

As habilitações que venceram em agosto de 2022 devem ser renovadas até 30 de abril de 2023.

As habilitações que venceram em setembro de 2022 devem ser renovadas até 31 de maio de 2023.

As habilitações que venceram em outubro de 2022 devem ser renovadas até 30 de junho de 2023.

As habilitações que venceram em novembro de 2022 devem ser renovadas até 31 de julho de 2023.

As habilitações que venceram em dezembro de 2022 devem ser renovadas até 31 de agosto de 2023.

E como salientado, as que venceram já neste ano, devem renovar de acordo com o prazo estabelecido pela legislação. Isto é, 30 dias antes do vencimento ou até 30 dias após o vencimento. Então, para não levar multa, o condutor tem o prazo de 60 dias para renovar, sendo que são 30 dias antes e 30 dias depois do vencimento.

O que ocorre se não renovar a CNH?

Renovar a habilitação após os 30 dias estabelecidos pela lei é algo errado e pode acarretar em uma multa gravíssima no valor de R$ 293,47 além de 7 pontos na carteira. Por isso, a importância de averiguar o prazo final para renovação o mais cedo possível.

Na hora de renovar a habilitação, o condutor deve ir até um Detran local a fim de buscar auxílio. A depender do estado, há órgãos que já oferecem o serviço de agendamento e exame médico para facilitar a vida dos condutores.

Caso a categoria seja a C, D ou E, também será necessário refazer o exame toxicológico em algum laboratório que seja credenciado pelo governo além dos exames médicos. E para as categorias A e B bastam os exames médicos.

