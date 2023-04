Facebook: descubra se os seus dados foram VAZADOS

O Facebook é uma das principais redes sociais da atualidade e milhões de usuários usam a plataforma diariamente, a sua maioria, acredita que estão seguros no ambiente virtual, todavia, em virtude de algum problema, pode ser que os dados de alguns perfis acabam sendo vazados, foi exatamente isso que ocorreu no ano de 2021 no Espírito Santo, com um grupo de quase 200 mil pessoas, todas elas tiveram direito a uma indenização no valor de R$ 500. Por isso, hoje iremos explicar como é possível saber se os dados foram vazados e o que fazer para se proteger.

Como saber se meus dados foram vazados?

Há algumas maneiras de saber se os dados foram ou não vazados da plataforma do Facebook, mas o primeiro sinal de alerta é quando você começa receber mensagens na caixa de email ou via SMS estranhas, principalmente se o email usado no Facebook está somente na plataforma. Todavia, os sinais anteriores são apenas suposições, não tem como afirmar que isso ocorreu.

A melhor maneira de saber se os dados foram vazados é através de um site que é referência no assunto, isto é, o Have I Been Pwned?, dentro desse site, há praticamente todos os dados que foram vazados e divulgados na internet. Portanto, se ocorreu algum vazamento e os dados foram vendidos ou espalhados na internet, no site citado tem como realizar a varredura.

Então, caso você queira saber se os seus dados foram vazados, basta entrar no site e digitar o seu número, lembrando que ele deve estar no formato internacional, isto é (+55 DDD-Número). Basta digitá-lo e analisá-lo, para saber se houve alguma exposição ou não. Se tiver ocorrido algum vazamento, um alerta irá aparecer na tela informando em quais sites ocorreram o vazamento.

Como se proteger desses vazamentos?

Infelizmente todos podem ser vítimas de vazamentos do tipo, mas aplicando algumas boas práticas, tem como diminuir bastante a possibilidade de acabar sendo exposto em toda a internet e em algumas situações, sofrer até perdas financeiras.

Para isso, evite colocar e-mails importantes nas redes sociais, o mesmo vale para números de telefone. Sempre que possível, use um email secundário para isso, embora você possa ter mais trabalho, mas é melhor assim, do que acabar tendo um prejuízo maior.

Por fim, sempre que entrar em algum site, verifique se ele possui certificado SSL e se possui criptografia de ponta, a fim de proteger todas suas informações confiadas ao site. Portanto, com boas práticas e também com uma boa segurança dos sites e dos servidores, as chances de ocorrer algum ataque diminui bastante.

