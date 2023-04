Se arrependimento matasse! Aviso do Bolsa Família foi ignorado por muitos

O Bolsa Família é um programa social que atende atualmente mais de 20 milhões de brasileiros, todavia, um grande problema veio à tona no último mês, isto é, vários beneficiários foram bloqueados do benefício em questão. Contudo, de acordo com as informações do próprio governo, a maioria dos bloqueios já estavam programados há bastante tempo e a principal culpa é dos próprios titulares do benefício, que acabaram ignorando os avisos que foram enviados pela pasta diretamente no aplicativo de vários usuários a fim deles tomarem cuidado, entenda.

Em março, mais de 1 milhão de brasileiros foram retirados do Bolsa Família

No mês de março, mais de 1 milhão de beneficiários do Bolsa Família foram retirados do programa, outros, pediram para sair por conta própria, uma vez que o governo disponibilizou uma opção dentro do aplicativo para quem quisesse sair – aquelas pessoas que tinham consciência que estavam irregulares – pudessem sair sem maiores constrangimentos.

Todavia, o ministro responsável foi bem claro ao falar, que quem não saísse de maneira voluntária teria que sair de maneira compulsória. Outras pessoas precisam se apresentar até uma unidade do CRAS para realizar a atualização do cadastro e após a atualização em questão, é que o governo iria ver se elas ainda ocupariam o perfil ou não.

Por fim, outro grupo de beneficiários foram retirados, isto é, aqueles que faziam parte de uma família formada por apenas uma pessoa, em sua maioria, eram apenas famílias grandes que decidiram se desmembrar a fim de obter uma vantagem indevida, no caso, mais de um benefício.

Alertas envolvendo saúde e educação também acabaram excluindo várias pessoas

Teve outros beneficiários que foram bloqueados devido problemas envolvendo saúde e educação, no caso, o devido acompanhamento de todos. Lembrando que a maioria já deveria ter sido retirado do programa no ano passado, mas na época, o ministro decidiu ampliar o prazo para isso, então, a bomba veio à tona somente neste ano.

O primeiro problema tem relação com a educação, mais precisamente a evasão, já que a frequência dos alunos é fator fundamental no repasse do bolsa família, então, se um aluno que é beneficiário do programa social em questão, acabar faltando mais do que deveria, ele poderá ter problemas.

E também problemas relacionados à saúde, já que o devido acompanhamento de saúde é obrigatório, como pesar periodicamente e também sempre deixar em dias o calendário vacinal. Portanto, todos os fatores citados, envolvendo essas duas tão importantes áreas, também foram fundamentais para alguns bloqueios no último mês.

