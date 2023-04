Governo admite erro no Bolsa Família e vai desbloquear contas em abril

Uma excelente notícia chegou para alguns beneficiários que foram bloqueados do Bolsa Família no último mês: o bloqueio pode ter sido equivocado. E por isso, o pagamento das pessoas será liberado e várias até já receberam. De acordo com as informações repassadas, o erro ocorreu entre o sistema da Caixa e também do Governo, que acabou passando informações erradas e bloqueando os usuários antes da data correta, uma vez que os bloqueios só podem acontecer após a comprovação de alguma irregularidade.

Beneficiários estavam sendo bloqueados antes do término do processo

Todos que foram bloqueados, neste mês de abril, devem passar por uma grande averiguação cadastral. Os grupos envolvidos são daquelas pessoas que moram sozinhas, isto é, família unipessoal e também daquelas famílias que foram encontradas alguns vestígios de uma possível fraude, durante o cruzamento dos dados entre outros benefícios do governo.

As famílias que vão precisar se apresentar presencialmente para ratificar ou retificar as informações, deveriam ser informadas disso, para que elas pudessem comparecer e caso a irregularidade realmente existisse, ao término do processo elas seriam retiradas do programa social. Mas devido a um erro no sistema interno de pagamentos, o bloqueio ocorreu anteriormente, ou seja, mesmo antes da convocação que iria comprovar se havia fraude ou não.

Por isso, a fim de corrigir o erro cometido, o governo decidiu desbloquear os valores que foram retidos no mês de março, ou seja, quem foi bloqueado, após 1 dia do desbloqueio, o valor retido já foi liberado. As pessoas foram divididas em grupos, para que pudessem receber os valores decorrentes do desbloqueio.

Veja também: Bolsa Família de R$ 714; quando o valor passa a valer?

Como ficará o pagamento neste mês de abril?

Como salientado, o bloqueio efetivo só ocorrerá após o governo ter certeza de que a família cometeu a fraude em questão, portanto, se até a data do pagamento deste mês a convocação não ocorrer ou elas provarem que não estão agindo de má-fé, irão receber normalmente o benefício.

Contudo, o desbloqueio só ocorreu de fato para as famílias que foram bloqueadas devido ao erro nos sistemas da Caixa e da pasta responsável. Os beneficiários que não receberam por outros motivos, como renda acima da permitida, não irão receber os valores, ou então, aquelas famílias não receberam em março porque os seus filhos faltaram bastante na escola no ano passado.

Por fim, o governo está indicando que se os valores não forem liberados de maneira alguma, os usuários ainda podem procurar alguma agência da Caixa ou do CRAS, para obter informações mais precisas.

Veja também: Caixa Tem BLOQUEADO: por que isso pode acontecer? Veja o que fazer