Nova regra do SALÁRIO MÍNIMO será divulgada em abril

Nesta última quarta-feira (29), o Luiz Marinho que é ministro do Trabalho e Emprego já informou que o governo tem um orçamento financeiro necessário para conseguir acessar o aumento salário-mínimo para o mês de maio.

Esse plano do governo também tem uma nova regra do salário-mínimo que pode ser liberada no mês de abril.

Confira sobre a nova regra da definição do salário-mínimo que está para sair. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Regra para definição do salário-mínimo

Existe uma regra de definição do salário-mínimo que é uma norma que estabelece o valor mínimo que vai ser pago para a classe trabalhadora de brasileiros por hora trabalhada. A ideia central é fazer com que se forme uma legislação para que todos os futuros governos sigam esse mesmo critério na hora de aumentar o piso salarial.

Regra atual que define o salário

Atualmente, é a regra conforme estabelece a Constituição Federal de 1998, onde diz que o Governo Federal é o responsável por definir o aumento do salário-mínimo ao ano.

Ou seja, desta forma a gestão em exercício que escolhe o aumento do salário vai ser com base na inflação (sem acréscimo real) ou acima da inflação (aumento real).

Mudança na regra do salário em 2023

Ainda não existe uma definição real do que será essa nova regra para definir o valor do salário-mínimo, até o momento a equipe petista ainda está fazendo análises e estudos para saber quais serão as melhores opções.

Porém, já foram notificados e informamos através de alguns membros do governo que esse novo sistema, por mais que ainda não tenha nada definitivo, é um sistema que deverá obrigatoriamente garantir que exista o aumento real do salário anualmente.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), já divulgou que tem a possibilidade do grupo ele formou de trabalho para analisar essa questão, escolher a regra utilizada que foi utilizada nas suas 2 primeiras gestões como presidente do Brasil.

Para quem não se lembra, Lula em seus dois primeiros mandatos utilizou a regra para definir o valor do salário-mínimo referente a inflação do ano anterior e do Produto Interno Bruto (PIB) nos dois anos anteriores.

Todos estão ansiosos para chegar maio e saber o valor do salário-mínimo e também qual será a nova regra para a definição do salário-mínimo anualmente. O que o brasileiro espera é que realmente seja uma regra benéfica para a classe trabalhadora e que ganhe o aumento real.

