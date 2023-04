Compras na Shein e Shopee ficarão MENOS vantajosas; entenda

Fazer compras nas Shein, na Shopee ou no AliExpress já é uma atividade corriqueira para milhões de brasileiros.

Os vídeos de unboxing das roupas compradas por meio dessas plataformas, por sinal, fazem imenso sucesso na internet, e comprovam o sucesso das gigantes asiáticas no mercado nacional. E não é para menos: os preços praticados por essas empresas são realmente tentadores. E, quando junta-se a isso o fato de que quase nenhuma compra é taxada ao entrar no país, não há quem resista às famosas comprinhas que, não raramente, são feitas todos os meses.

Passar semanas esperando para receber os pacotes acaba valendo a pena para os clientes: o custo-benefício se mantém.

Porém, de acordo com rumores que têm se tornado cada vez mais perceptíveis, pode ser que essa realidade seja alterada muito em breve.

E os resultados disso, como explicado a seguir, podem não ser favoráveis para os brasileiros.

Fazer compras na Shein é um hábito para muitos brasileiros | Imagem: Tamanna Rumee / unsplash.com

Por que existe a possibilidade de as compras na Shein e na Shopee ficarem mais caras

Quem acompanha os passos dados dentro do mundo político muito provavelmente teve acesso à informação de que o atual presidente da República em exercício, Luiz Inácio Lula da Silva (PT – Partido dos Trabalhadores) tinha grandes intenções de viajar para a China.

A viagem não ocorreu, por conta de uma doença. Mas, nem por isso Lula deixou de se mostrar descontente em relação à forma como as compras na Shein e na Shopee (e em outros sites chineses) têm afetado o mercado brasileiro.

E muito se engana quem acredita que a insatisfação se dá somente por parte do presidente.

O Congresso Nacional, como um todo, também defende que o atual cenário seja alterado. Afinal, como pontuado por Marco Bertaiolli, que é deputado e atualmente na Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo como presidente, se trata de um cenário de concorrência injusta para as empresas que atuam dentro do Brasil.

Afinal, se empresas nacionais, como o Mercado Livre, precisam ser taxadas a cada venda, por que empresas de fora, que lucram tanto com as compras dos brasileiros, não deveriam passar pelo mesmo processo?

Esse é o principal questionamento levantado, no que diz respeito a esta concorrência colocada como desleal pelos parlamentares.

E a pressão sobre o Governo Federal já começou, por parte dos comerciantes, como aqueles que integram a Abvtex (Associação Brasileira de Varejo Têxtil): no que depender deles, as empresas acima citadas não receberão nenhum tipo de isenção sobre impostos e taxas.

Como fica a decisão em relação ao bolso do consumidor

Para as pessoas que fazem compras na Shein e em sites gringos similares, a intenção de cobrança de taxas por parte do Governo Federal não é vista com bons olhos.

Porém, até a data de publicação deste artigo, nenhuma decisão de fato havia sido tomada sobre o assunto.

Em nota, a empresa Shein afirmou seguir todas as regras que lhe foram impostas para poder vender para os brasileiros, mas não citou a questão da taxação.

