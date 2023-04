Bloqueados do Bolsa Família vão receber segundo o NOVO CRONOGRAMA

Não é de hoje que se ouve falar nos famosos bloqueados do Bolsa Família. Afinal, já há algumas semanas foi anunciada a retirada radical de inúmeras famílias que estavam se beneficiando dos repasses do Governo Federal sem terem o devido direito a eles.

Tal iniciativa, por sinal, foi até mesmo apelidada de “pente-fino”, tamanho o seu empenho em identificar e bloquear todo e qualquer beneficiário indevido. E a mesmas fez parte do retorno do Bolsa Família propriamente dito, e reformulado, tirando de cena o Auxílio Brasil.

O novo cronograma anunciado pelo Governo, porém, nada tem a ver com esse público, especificamente.

Cronograma diz respeito a um grupo específico de bloqueados do Bolsa Família | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quais são os bloqueados do Bolsa Família que receberão em novas datas

De fato, existem milhares de bloqueados do Bolsa Família que adquiriram esse status por terem fornecido informações falsas ao se inscreverem no Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Mas existe um outro grupo que, por erro da Caixa Econômica Federal, consta como bloqueado nesse programa social, não tendo recebido devidamente os repasses que tiveram início no dia 20 de março.

Tais beneficiários, por sua vez, estão com suas inscrições ativas e atualizadas dentro do Cadastro Único. Porém, ao realizarem as respectivas consultas a respeito do valor que iriam receber, perceberam a existência do bloqueio que em nenhum momento foi informado pela instituição bancária acima citada.

Agora, cabe ao CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) de cada município avisar os beneficiários a respeito do bloqueio em questão, a fim de que se tornem cientes das novas datas de pagamentos.

Estes bloqueados do Bolsa Família terão direito a um novo cronograma, que teve início na última quinta-feira, dia 30.

Eis as novas datas:

Beneficiários bloqueados com NIS final 1 e 2: receberam o dinheiro no dia 30/03;

Beneficiários bloqueados com NIS final 3, 4, 5 ou 9: estão com o recebimento marcado para o dia 01/04;

Beneficiários bloqueados com NIS final 6, 7, 8 ou 0: estão com recebimento marcado para 31/03.

É possível notar, portanto, que a habitual sequência dos últimos números do benefício foi alterada. Mas isso aconteceu somente nesse caso, especificamente.

O calendário de março seguiu normalmente, para os demais beneficiários

Embora tenham havido diversos bloqueados do Bolsa Família durante esse primeiro mês do retorno oficial desse programa social, a maior parte dos beneficiários teve acesso ao dinheiro normalmente, dentro das datas previstas.

Vale reforçar, mais uma vez, que todos os indivíduos que foram bloqueados passaram por esse transtorno por conta de um erro imprevisto da Caixa Econômica Federal, e estão com seus cadastros devidamente em dia.

Já os bloqueados do Bolsa Família que foram retirados do programa por conta de inconsistência nas informações, por exemplo, não tiveram (e não terão) direito a nenhum repasse.

