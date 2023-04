Caixa Tem BLOQUEADO: por que isso pode acontecer? Veja o que fazer

O Caixa Tem chegou para revolucionar o mundo digital no que diz respeito serviços bancários oferecidos pela Caixa Econômica Federal, por conta dele, as operações se tornaram mais fáceis de serem realizadas, atualmente, vários benefícios como Bolsa família, auxílio gás e até mesmo o FGTS podem ser recebidos na conta digital. Mas vez ou outra o aplicativo acaba sendo bloqueado, entenda o motivo e como resolvê-lo o mais rápido possível

Por que o aplicativo é bloqueado?

Há inúmeros motivos que podem acarretar no bloqueio do Caixa Tem, mas em sua maioria, são irregularidades apresentadas no cadastro do usuário ou então, vários CPFs cadastrados no mesmo dispositivo ou o inverso, isto é, o mesmo CPF conectado em vários celulares. Em qualquer dos casos citados, a solução é bem prática.

No caso de irregularidades no cadastro é importante que o usuário vá pessoalmente até uma agência Caixa para resolver a situação, com todos os documentos de identificação a fim do funcionário do banco conseguir liberar o seu acesso, nesses casos, é a única maneira de solucionar o problema.

Já quando o problema envolve vários CPFs em um mesmo celular ou um CPF em vários celulares, a única solução é excluí-los, já que há um limite de CPF que pode ser cadastrado no mesmo dispositivo, às vezes, para excluir é preciso também ir até uma agência levando a identificação de cada titular do CPF para que a exclusão seja efetivada.

Como desbloquear o aplicativo?

O bloqueio é temporário, ou seja, é realizado apenas quando há uma fundada suspeita que pode estar ocorrendo algo de estranho na conta. Mas na maioria das vezes, basta qe o usuário atualize e ratifique seus dados para que tudo volte ao normal. Para atualizar, o primeiro passo é entrar no aplicativo

Após entrar, você terá acesso a página inicial de login, nela, você irá precisar informar o CPF e sua senha para entrar dentro do aplicativo da caixa, após isso, clique em ‘Liberar acesso’, após isso, basta seguir as instruções que irão aparecer na tela. Então, se o problema for algo inerente aos dados desatualizados, rapidamente o acesso voltará.

Contudo, caso o problema seja mais sério, realmente será preciso ir pessoalmente a uma agência da Caixa para que o erro seja corrigido. Vale lembrar que a conta digital da Caixa é totalmente gratuita e qualquer pessoa pode tê-la, principalmente aquelas que recebem benefícios sociais do governo, uma vez que o repasse é feito por ele.

