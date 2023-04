Você tem uma empresa? Banco do Brasil lança programa de ajuda

Empreender não é uma tarefa fácil, principalmente no Brasil, todavia, o Banco do Brasil lançou um programa no último dia 30 que irá ajudar várias empresas a alavancarem suas vendas, isso irá ocorrer através da exportação dos seus produtos e serviços para várias partes do mundo, assim, as empresas irão aumentar suas vendas além de terem mais mercado para ela, assim, as pequenas e micro empresas poderão crescer mais ainda, entenda o programa.

Como irá funcionar o programa?

O programa está sendo realizado por intermédio de uma grande parceria entre a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos com a ApexBrasil. Durante todo o processo do programa serão oferecidos cursos de capacitação digital, além de uma assessoria exclusiva e a criação de portfólios para 20.000 empresas que possuem potencial de exportação.

Isso tudo será de suma importância, uma vez que para avaliar se uma empresa tem ou não potencial para exportar produtos costuma ser uma tarefa bem difícil, mas há dois pilares principais antes de começar o estudo, se o produto ou serviço possui demanda no exterior e se a empresa tem capacidade de produzir em uma maior quantidade mas mantendo a qualidade. E a maioria das empresas não conseguem realizar a avaliação, portanto, o programa do Banco do Brasil será de suma importância.

Através do que foi exposto, a vice-presidente de Negócios de Varejo do banco citado, Carla Nesi, salientou em entrevista que o objetivo da instituição financeira é conseguir levar todos os seus clientes ‘rumo à primeira exportação’, para que eles venham aumentar sua competitividade em todos os mercados, inclusive, nos internacionais.

Como participar do programa?

Para participar do programa, a primeira regra é que o interessado venha ser cliente do Banco do Brasil, após isso, ele deve entrar em contato com o seu gerente. Após isso, o gerente irá analisar a proposta da empresa e averiguar se o negócio possui potencial para ser exportado ou não, caso ele dê sinal positivo, a pessoa será enviada para a gestão do programa.

Após o final dessa ‘seleção’, quem for escolhido, terá acesso exclusivo a todas as capacitações disponíveis, além de benefícios e vantagens incríveis na hora de realizar as exportações, além de auxílio em relação a toda logística necessária.

O programa espera, a partir do dia 31, começar os processo de capacitação e entre os meses de abril e dezembro irão ocorrer todas as sessões de assessoria e consultoria que serão disponibilizadas para cada cliente. Um funcionário da empresa também explicou sobre o assunto, salientando que isso iria gerar vários benefícios para todos.

