Bolsa Família de R$ 714; quando o valor passa a valer?

O maior programa social, Bolsa Família, voltou com várias novidades após a equipe petista relançar e reformular o programa no início deste ano de 2023, além de mudanças que deixaram os beneficiários felizes com a notícia.

O programa pode chegar a pagar o valor de R$ 714 para milhares de famílias e em poucas semanas. O Ministério do Desenvolvimento Social afirmou que as famílias inscritas vão receber em média um valor de R$ 670 por mês.

Isso foi possível porque após o relançamento do Bolsa Família, teve um benefício complementar no valor de R$ 150,00 referente a primeira infância que será pago para as crianças que tem até 6 anos, esse pagamento já iniciou em março.

Foi revelado também que a partir do mês de junho, o governo vai liberar outro adicional complementar no valor de R$ 50,00 para gestantes e R$ 50,00 para jovens entre 7 e 18 anos. Ou seja, uma família numerosa que contêm essas pessoas específica que tem direito de receber esses benefícios complementares poderão receber bem mais que R$ 600,00.

Vale destacar que o valor fixo que toda família recebe no mínimo é os R$ 600,00, para a família conseguir receber mais que isso é somente se estiver inclusa nos critérios os benefícios complementares.

Compromissos que os beneficiários do Bolsa Família devem ter para continuar recebendo do programa social

Com o relançamento do programa no dia 1º de março, o governo também fez uma modificação da reformulação das condicionalidades, ou seja, os compromissos que os beneficiários do programa devem seguir para continuar recebendo o repasse. São elas:

Garantir uma frequência escolar mínima de crianças e jovens

Apresentar a carteira vacinal infantil atualizada

Realizar o acompanhamento nutricional de crianças de até 6 anos

Realizar o pré-natal de gestantes

Calendário do Bolsa Família mês de abril

O pagamento do Bolsa Família é por ordem do dígito final do NIS (Número de Identificação Social) de cada cidadão, confira:

Dígito final do NIS 1 – pagamento dia 14 de abril

Dígito final do NIS 2 – pagamento dia 17 de abril

Dígito final do NIS 3 – pagamento dia 18 de abril

Dígito final do NIS 4 – pagamento dia 19 de abril

Dígito final do NIS 5 – pagamento dia 20 de abril

Dígito final do NIS 6 – pagamento dia 24 de abril

Dígito final do NIS 7 – pagamento dia 25 de abril

Dígito final do NIS 8 – pagamento dia 26 de abril

Dígito final do NIS 9 – pagamento dia 27 de abril

Dígito final do NIS 0 – pagamento dia 28 de abril

