ABONO do PIS/Pasep terá nova rodada em abril; veja se você está na lista

Saiu uma notícia ótima, o banco da Caixa Econômica Federal compartilhou que já iniciou os pagamentos do abono PIS/Pasep de 2023, o público que nasceu em janeiro e abril já recebeu. Agora no dia 17 de abril será mais 2 grupos contemplados. Vale lembrar que o pagamento do abono 2023 é referente ao ano-base de 2021.

Os grupos que receberão o pagamento dessa vez é os nascidos no mês de maio e junho. Lembrando que não existe um valor fixo para cada pessoa, os valores variam de R$ 108,50 até R$ 1.302,00, tudo irá depender de quantos meses o funcionário trabalhou no ano de 2021.

A cada mês dois grupos começam a ter o pagamento do abono liberado.

Mês de abril 2 grupos recebem, quem nasceu maio e junho.

O abono pode ser sacado até que dia?

É importante destacar que os pagamentos são liberados gradativamente de 2 em 2 grupos, no entanto, o abono pode ser sacado até o dia 28 de dezembro de 2023. Para as pessoas que possuem conta corrente ou até mesmo uma conta poupança na Caixa, vão receber por lá. Já as pessoas que não têm recebem pela poupança social digital, que é aberta automaticamente pelo própria Caixa.

Segundo informações do Governo Federal, a estimativa é que cerca de 22,9 milhões de pessoas recebam o abono esse ano, isso totaliza um valor de R$ 24 bilhões em pagamentos do abono Pis/Pasep 2023.

É válido informar que os valores do abono já estão disponíveis para consulta desde o dia 5 de fevereiro, todos os trabalhadores podem fazer essa consulta.

Tenho direito ao abono salarial?

Como informamos acima, esse benefício é pago para todos os trabalhadores que atuaram em 2021 de carteira assinada e que teve o salário médio, ou seja, até dois salários-mínimos. Mas também são necessários os critérios:

Estar inscrito no PIS ou Pasep há pelo menos cinco anos

Trabalhar para empregadores contribuintes do PIS/Pasep

Ter trabalhado por pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, durante o ano-base

Ter dados corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial do ano-base considerado para apuração. O prazo para essa atualização foi até 30 de setembro de 2022.

Quem não atende todos esses pontos não têm direito

É de extrema importância informar que os trabalhadores ruais, urbanos, empregados domésticos, empregados por pessoa física e até mesmo trabalhadores empregados por pessoa física não tem direito ao benefício do abono salarial 2023.

Faça uma consulta pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou ligue através do número 158 e verifique se você tem direito.

