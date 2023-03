Perdi meu mês do FGTS; ainda dá para sacar o valor parado?

Para quem ainda não conhece muito sobre a modalidade saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) todo último dia do mês é o prazo para os aniversariantes conseguirem aderir essa modalidade. Mas não precisa se preocupar pois esse prazo era apenas para que os aniversariantes do mês recebem a retirada do FGTS.

Ou seja, no primeiro dia do mês seguinte, os aniversariantes podem receber o saque-aniversário. Por mais que esse ano o seu aniversário já tenha passado, você pode aderir essa modalidade normalmente, no entanto, a primeira retirada do saque do FGTS vai estar prevista somente no próximo ano, se essa modalidade continuar disponível.

Calendário do saque-aniversário em 2023

Assim que o trabalhador escolher a opção da modalidade saque-aniversário do FGTS, fica disponível a partir do 1 dia útil do mês do aniversário, lembrando que esses saques são feitos 1 vez ao ano.

É importante destacar também que esse saque fica disponível por 3 meses para o trabalhador, o valor retorna para a conta do FGTS somente se o dinheiro não for retirado. Os pagamentos são liberados de acordo com o mês do aniversário de cada trabalhador, veja abaixo o calendário.

Nascidos em janeiro – pagamento dia 1 de janeiro a 31 de março

Nascidos em fevereiro – pagamento dia 1 de fevereiro a 30 de abril

Nascidos em março – pagamento dia 1 de março a 31 de maio

Nascidos em abril – pagamento dia 1 de abril a 30 de junho

Nascidos em maio – pagamento dia 1 de maio a 31 de julho

Nascidos em junho – pagamento dia 1 de junho a 31 de agosto

Nascidos em julho – pagamento dia 1 de julho a 30 de setembro

Nascidos em agosto – pagamento dia 1 de agosto a 31 de outubro

Nascidos em setembro – pagamento dia 1 de setembro a 30 de novembro

Nascidos em outubro – pagamento dia 1 de outubro a 31 de dezembro

Nascidos em novembro – pagamento dia 1 de novembro 2023 a 31 de janeiro 2024

Nascidos em dezembro – pagamento dia1 de dezembro 2023 a 29 de fevereiro 2024

