Cadastro Único: quem está sendo CONVOCADO para comparecer no CRAS?

Recentemente, inúmeros brasileiros se surpreenderam ao serem chamados para comparecer ao CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) das cidades em que residem, a fim de que pudessem tratar de assuntos relacionados às suas respectivas inscrições dentro do Cadastro Único.

Tal convocação estava diretamente ligada ao famoso pente-fino que o Governo Federal criou, de modo que pudesse identificar todos os beneficiários que estavam recebendo os repasses do programa Bolsa Família de forma indevida: uma vez identificados, os mesmo foram banidos do programa, considerando que não atendiam aos pré-requisitos para fazer parte dele.

Agora, novas convocações estão sendo feitas, o que tem gerado dúvidas na população.

Saiba, por meio da leitura dos tópicos a seguir, do que se trata exatamente.

Novas convocações do Cadastro Único estão sendo feitas | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Qual grupo do Cadastro Único está sendo convocado pelas unidades do CRAS

De acordo com Wellington Dias, que no momento atua como ministro no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, aproximadamente 12 mil novas pessoas serão chamadas pelo Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) nos próximos dias.

E tal convocação novamente tem ligação com o programa Bolsa Família, como já ocorreu anteriormente.

Vale frisar, por sinal, que desde o anúncio do pente-fino foi anunciado, também, que essa ação teria outras etapas no decorrer do ano, a fim de identificar o maior número possível de beneficiários indevidos dentro do programa.

Estão sendo convocadas, portanto, todas as pessoas que estão inscritas no Bolsa Família para poderem receber o Bolsa Família, e que provavelmente estejam com seus respectivos cadastros inconsistentes.

A convocação, portanto, possui o mesmo intuito de checagem de dados, para ver se a inscrição está, ou não, irregular.

Sendo assim, todos os inscritos no Cadastro Único que forem chamados deverão ir presencialmente até a unidade do CRAS mais perto de suas residências, respeitando a data e o horário citados na convocação em si.

Caso não seja possível a locomoção, um funcionário do Centro de Referência em Assistência Social poderá se dirigir até a residência do beneficiário.

Veja também: 13º do Bolsa Família: projeto pressiona para pagamento neste ano

Como saber se há chances de ser convocado

Qualquer pessoa que esteja agindo de má fé em relação ao Bolsa Família e ao Cadastro Único como um todo, portanto, já pode ficar ciente de que, se for selecionada, perderá o direito à participação no programa de repasse de renda.

E isso, inclusive, já vem acontecendo: foram identificados cidadãos que recebem cerca de 9 salários, por exemplo, e ainda assim constavam como beneficiários.

Logo, para evitar o bloqueio, é imprescindível não estar tentando burlar o sistema e, ainda, respeitar os pré-requisitos para que a participação no Bolsa Família seja mantida.

Logo, deve estar no Cadastro Único somente quem, entre outras coisas, possui uma renda familiar per capita de no máximo R$ 218, mantem os filhos devidamente matriculados na escola.

As vacinas de todas as crianças também precisam estar em dia, bem como o acompanhamento nutricional das mesmas e o acompanhamento médico das gestantes da família.

Veja também: LULA pode acabar com saque anual do FGTS idealizado por BOLSONARO