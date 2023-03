Ficou mais fácil aumentar o limite do Nubank? Nova ferramenta deve ajudar

O banco digital Nubank está sempre pensando no melhor para os seus clientes e sua última ferramenta lançada foi pensada na questão do crédito. Muitas instituições financeiras dificultam na hora de liberar crédito para as pessoas, mas agora no Nubank tem a opção de a própria pessoa conseguir construir o seu limite.

Ou seja, o cliente tem a opção tem a opção de escolher quanto quer ter no cartão e construir aos poucos, isso é bom principalmente para as pessoas que não tem um bom histórico financeiro, esses são os que mais tem dificuldade de conseguir crédito.

Como sempre, o Nubank é conhecido pela sua praticidade e facilidade e a ferramenta para construir o crédito é simples de mexer.

Confira o passo a passo de como construir o limite de crédito no Nubank. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Construir limite de crédito no Nubank

Quando uma pessoa deseja ter um cartão de crédito é necessário ela entrar com uma solicitação na instituição que ela tem conta, assim, o banco faz uma análise do histórico financeiro para a pessoa para descobrir se é bom ou ruim e o quanto pode liberar de crédito, mas se o histórico ser muito ruim eles não liberam.

Principalmente, para as pessoas que tem o nome sujo, score baixo, possui diversas dívidas em atraso, e tem um salário baixo, é bem difícil conseguir crédito, por isso o Nubank lançou a opção de construir o limite.

Como funciona essa ferramenta?

A construção do limite do Nubank funciona desta maneira, uma pessoa deseja fazer compra no valor de R$ 300,00, ela precisa depositar o mesmo valor na conta digital e reservar como limite, feito isso, ele poderá ser usado como compras no cartão de crédito.

No dia do vencimento da fatura, o cliente faz o pagamento e após isso que esse valor (R$ 300) é liberado, pois até o momento ele fica retido, feito isso o cliente consegue escolher manter a mesma quantia do limite para usar nos outros meses, ou resgatar o dinheiro para a sua conta.

O dinheiro fica retido para casos de atrasos ou quando a pessoa não fizer o pagamento da fatura, o banco entende que você não é um bom pagador, e para não levar calote, ele deixa o dinheiro do limite guardado para depois fazer esse pagamento.

Passo a passo para reservar o dinheiro como limite de crédito

Confira abaixo como fazer a construção do limite de crédito no Nubank

1 passo – Entre no aplicativo Nubank

2 passo – Clique em “Meus cartões” e depois “Reservar valor como limite”

3 passo – Informe qual o valor que vai reservar, leia e aceite os termos e condições

4 passo – Coloque sua senha de 4 dígitos para confirmar

Pronto, agora você pode usar o seu novo limite com o que desejar.

