VAI ACABAR! Chance de quitar as dívidas tem apenas algumas horas

Nesta sexta-feira (31) é o último dia para o brasileiro conseguir renegociar as dívidas, pois hoje é o último dia do mutirão de negociação em todo o Brasil, ou seja, se você já em enrolou com o cartão de crédito, já pegou empréstimo e não conseguiu pagar, aproveita o último dia.

A partir do momento que entrar para negociar nesse feirão, a pessoa pode conseguir prazos entendidos para efetuar o pagamento, além de ter chances de ter juros menores, ou até mesmo para ter uma migração de crédito mais barato.

Hoje dia 31 é o último dia do mutirão para quitar as dívidas. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como funciona essa quitação de dívida pelo feirão

Cada instituição financeira tem a opção de definir suas regras de negociações para as dívidas, e as condições também podem variar a depender da dívida e de cada caso. É válido informar que os endividados também conseguem resolver as negociações pelo portal do consumidor.gov.br, no site o consumidor deve informar a dívida que ele quer pagar para saber quais são as opções de negociações para a dívida.

A pessoa tem a opção de fazer a contrapropostas para chegar em um acordo, mas se caso gostar da proposta basta assinar um contrato.

O mutirão já divulgou que o intuito não é alcançar as pessoas que estão superendividados, aquelas pessoas que não conseguem de jeito nenhum quitar as dívidas sem comprometer a sobrevivência e manutenção da família, nesses casos a pessoa deve procurar o Procon.

Veja também: Atenção para novidade EMPOLGANTE do Serasa aos endividados

Consultar dívida

A pessoa que deseja realizar uma consulta para saber quais dívidas tem em aberta, pode entrar pela plataforma Registrato, do Banco Central, lá consegue consultar empréstimos e financiamentos, tudo de forma individual, o site é bem completo e a pessoa também consegue ver informações sobre a conta corrente, chaves pix e até os investimentos.

O mutirão surgiu a partir de uma ação conjunta entre várias instituições e entidades, como: Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Banco Central, Procon e a Secretaria Nacional do Consumidor.

Vale relembrar que em novembro de 2022, quando ocorreu o mutirão, cerca de 2,3 milhões de dívidas foram renegociadas no Brasil, a expectativa é que esse ano de 2023 seja resolvido mais dívidas ainda.

Recentemente, saiu informações que os brasileiros em 2022 ultrapassaram os números de endividados, e isso assustou as autoridades, são milhares e milhares de brasileiros devendo algo, e espera-se que esse mutirão ajude a diminuir esses números.

Veja também: Mais de 5 anos endividado? É melhor NÃO comemorar