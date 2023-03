Valor do Bolsa Família tem a MAIOR MÉDIA da história do programa

Boa notícia! O Bolsa Família já está presente na vida dos brasileiros há muito tempo. Entretanto, ele sempre pagou valores considerados baixos mediante às necessidades dos brasileiros. Neste ano de 2023, o programa voltou com tudo e já soma uma das maiores médias de repasses da história do programa. O que outrora pagava menos de R$ 200 para algumas famílias, agora possui uma média de repasses em mais de R$ 700! Com os novos adicionais e repasses especiais, o programa se tornou uma excelente forma de distribuição de renda no país.

Bolsa Família tem a maior média da história | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Bolsa Família e seus adicionais

Logo após a posse do novo Governo, o Bolsa Família teve suas parcelas fixadas em R$ 600. Entretanto, não parou por aí. Os ministros responsáveis e o próprio presidente afirmou acerca da necessidade de aumentar este valor – e com isso, ofertou alguns adicionais para as famílias.

O adicional de maior significância é o de R$ 150 – para famílias que possuem crianças de zero a seis anos. Entretanto, também foi divulgado um outro adicional de R$ 50 para famílias que possuem jovens entre sete e dezoito anos.

Desse modo, há dois adicionais que acabam elevando os repasses. Algumas famílias podem receber até R$ 1 mil ou mais! E em meses de pagamentos do Vale-Gás, os repasses podem chegar perto da casa dos repasses mínimos estipulados por lei.

Portanto, com essas alterações – a média aumentou para R$ 741, aumentando novamente pela segunda vez em poucos meses. Visto que neste mês de março a média é de R$ 670, mas em junho será elevada para R$ 741. Com isso, o valor médio somado dos adicionais proporcionaram esse aumento.

As alterações no cadastro, remoção de contas irregulares, etc. Valorizaram o benefício e possibilitaram o aumento. Desde sempre a ideia não era cortar gastos, mas retirar as pessoas que estavam recebendo de maneira irregular.

Cronograma atualizado

Com isso, a partir do mês de junho os repasses serão atualizados e o valor médio para as famílias será de R$ 714. O cronograma é baseado no número final do NIS dos candidatos. Os repasses do mês de junho irão começar no dia 19 e vão se estender até o dia 30.

O Cadastro Único segue em constantes atualizações, com isso, espera-se que os novos beneficiários estejam com os cadastros corretos e sem dados incongruentes. Lembrando que é necessário preencher os dados de acordo com o grupo familiar.

Muitos brasileiros acabaram sonegando renda – com isso, preencheram valores bem abaixos dos reais recebidos. Dos 10 milhões de cadastros irregulares, 6 representavam famílias unipessoais.

Ou seja, houve um conflito entre o Governo e alguns brasileiros. Entretanto, espera-se que até o fim do ano todos os cadastros irregulares tenham sido suspensos, mediante o pente-fino e que o benefício chegue até os brasileiros que realmente precisem.