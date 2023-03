Trabalhadores tem DECEPÇÃO com notícia sobre o Vale-Refeição

Embora não esteja previsto na Consolidação das Leis Trabalhistas, o Vale-Refeição é um atrativo usado pelas empresas para atrair mais funcionários e ainda por cima garantir uma boa alimentação. Entretanto, embora o valor seja essencial para que os empregados terminem o mês no azul – não gastando com comida, a situação está ficando cada vez mais difícil. Com informações da empresa Sodexo Benefícios, os números desanimaram os trabalhadores.

Trabalhadores têm decepção com novo valor do VR | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Vale-Refeição 2023

Embora o valor do Vale-Refeição sofre reajustes anualmente, o mesmo não está conseguindo acompanhar a inflação. Visto que embora o VR ajudasse bastante, agora não está suprindo sequer os dias úteis do mês.

Entre os anos de 2021 e 2022, o preço das refeições aumentaram em mais de 50%. De acordo com uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT), em 2022 – o preço médio de um almoço feito chegou a ser de R$ 30,59.

Com isso, o benefício não está sendo suficiente para arcar com todas as necessidades dos trabalhadores. Durando apenas cerca de 11 dias, acaba durando menos da metade do mês.

Lembrando que antes da pandemia, a média de duração do Vale-Refeição era de 18 dias. Ficando poucos dias para sair do bolso do próprio funcionário. No caso das refeições por quilo, o preço aumenta cada vez mais.

O benefício pode ser usado na compra de almoços, lanches, etc. Devido o aumento nos preços, os funcionários acabam trocando as refeições prontas por salgados, lanches com menos nutrientes. Desse modo, acabam prejudicando a sua saúde – entretanto, não há outra alternativa.

Como fazer o VR render mais?

Dependendo da cidade é possível encontrar refeições bem em conta! Optar por refeições feitas com opções de carne distintas é o ideal. Em algumas cidades brasileiras (sem ser as grandes metropóloes) é possível encontrar refeições prontas por valores entre R$ 10 e R$ 15.

Se o almoço custa esse valor todos os dias, por mês o funcionário irá gastar menos de R$ 400. Lembrando que em média, o valor refeição entregue aos funcionários é de menos de R$ 600.

Portanto, firmar parceria com alguns estabelecimentos é uma excelente alternativa. Juntar alguns funcionários e irem todos no mesmo lugar – e então, firmar uma espécie de contrato com o dono do estabelecimento. Geralmente essa ação dá muito certo.

Entrementes, é recomendado optar sempre pelos menores preços – a fim de pagar mais caro em algo que pode ser adquirido por valores inferiores. A localização do restaurante conta bastante, ou seja, ir até lugares menos “populares” é uma excelente alternativa para economizar uma boa grana.

Ademais, espera-se que durante o decorrer do ano a inflação nos alimentos básicos dê uma caída, e com isso, os preços das refeições também vão diminuir – ficando algo bom para os funcionários e empregadores.