VOLTOU! Bancos confirmam retorno do consignado do INSS

Não é de hoje que muitos brasileiros apostam no empréstimo consignado para ficarem livres de dívidas oua té mesmo na realização de sonhos. Entretanto, há algumas semanas o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) havia estipulada um texto máximo de juros – que foi de 1,70%. Com a decisão, muitos bancos anunciaram que não iriam mais poder oferecer o empréstimo consignado aos seus clientes. Isso acabou afetando de maneira muito significativa a economia em alguns aspectos – visto que os aposentados e pensionistas realizam a prática com uma certa constância. Então, em novo decreto – a decisão foi alterada.

Bancos retornam conceder empréstimo consignado | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Bancos voltam a liberar o consignado

O empréstimo consignado é descontado diretamente na folha de pagamentos do beneficiário, com isso, é possível oferece taxas de juros menores se comparadas a outras modalidades de empréstimo consignado.

Desse modo, mensalmente a parcela referente ao empréstimo é descontada do benefício do cidadão. Os juros por menores que sejam, ainda são juros – e estão fixos na casa dos 2% do mês.

Isto é, menos do que isso. Visto que com o novo decreto do CNPS, agora a taxa máxima que pode ser aplicada pelos bancos é de 1,97%. A decisão acabou alegrando a muitos – visto que muitas intermediadoras de empréstimos que existem em todo o país poderiam fechar por causa disso.

O anúncio foi feito nesta última quarta-feira, 29, e logo em seguida – várias instituições bancárias públicas e privadas oficializaram que iriam retornar a oferta do consignado para os brasileiros. Visto que agora será possível escolher qualquer taxa, sendo que ela fique abaixo da casa dos 1,97%.

Leia mais: Empréstimo para negativado: entenda o que pode ser feito para conseguir

Cuidados a serem tomados

Bancos como Bradesco, Banco Pan, Banco do Brasil e Santander já afirmaram que irão poder retornar o consignado aos seus clientes. É importante ter cuidado porque muitos aposentados e pensionistas caem em golpes diariamente.

Os intermediários acabam realizando empréstimos no nome dessas pessoas, que nunca veem o dinheiro ou apenas parte do valor. Às vezes o dinheiro é liberado sem nem que a pessoa tenha assinado nada.

Desse modo, caso isso ocorra, o Procon deve ser alertado. Visto que é uma prática que caracteriza crime contra o Código de Defesa do Consumidor. Portanto, com a volta do consignado espera-se que esses golpes também voltem a acontecer.

É necessário que os devidos cuidados sejam tomados, a fim de que todos usufruam do melhor da modalidade. Lembrando que a taxa de juros pode ser diferente de acordo com o perfil do contratante – bem como valor das parcelas, idade, etc.

Por enquanto, os bancos ainda estão se pronunciando. Espera-se que pelo menos 85% dos bancos retornem à modalidade.