Atenção TRABALHADORES! Dinheiro terá que ser devolvido à Caixa

Todos os trabalhadores realizam suas atividades laborais a fim de receberem o esperado salário no fim do mês. E, não raramente, também o fazem esperando pelo recebimento de quantias extras, como comissões e bonificações.

O 13º salário, destinado a quem trabalha com carteira assinada, também é um grande incentivador da classe trabalhadora, assim como a famosa participação nos lucros, conhecida oficialmente como PLR (Participação nos Lucros e Resultados).

Essa última, por sinal, representa literalmente o reconhecimento de que o lucro obtido pela empresa só foi possível por meio da dedicação dos trabalhadores. E, sendo assim, a instituição que adere ao PLR de fato compartilha parte desse lucro com seus colaboradores.

E é justamente a quantia relacionada a esse tema que os trabalhadores deverão devolver à Caixa Econômica Federal.

Veja, abaixo, o motivo de tal acontecimento, e quem realmente deverá fazer a devolução.

Estes trabalhadores tiveram uma péssima notícia em relação ao dinheiro recebido | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quais trabalhadores terão que devolver dinheiro para a Caixa

Ter que devolver parte de seus rendimentos para a Caixa Econômica Federal certamente não é o objetivo de nenhuma pessoa que atue no mercado de trabalho.

E a boa notícia, relacionada a esse ponto, é que somente trabalhadores muito específicos deverão aderir à devolução, sendo eles os colaboradores que atuam dentro dos cargos que são considerados de alta gerência pela instituição bancária.

É o caso, por exemplo, dos vice-presidentes e dos diretores.

A devolução propriamente dita está diretamente ligada à Participação nos Lucros e Resultados, mais especificamente aos valores que foram recebidos como adiantamento no ano de 2022.

Ocorre que, como seu próprio nome sugere, a Participação nos Lucros e Resultados está atrelada literalmente ao lucro obtido pela empresa durante o ano de exercício.

Porém, segundo apurado pela própria Caixa Econômica Federal, as metas relacionadas a 2022 não foram atingidas, e o lucro, de modo geral, ficou mais de R$ 9 bilhões abaixo do que a empresa pretendia obter.

Sendo assim, aproximadamente 1,3 mil colaboradores do alto escalão da empresa deverão devolver o bônus que receberam.

Veja também: FGTS parado? Veja como adiantar valor que seria pago na aposentadoria

Como a devolução desse dinheiro será feita

Todos os demais trabalhadores da Caixa Econômica Federal, que totalizam 85 mil pessoas e representam nada menos que 98% do quadro de funcionários, não terão nenhum tipo de alteração referente ao PLR.

Mas os demais acima citados realmente deverão fazer a devolução. E um forte indício disso diz respeito à segunda parcela, que deveria ter sido paga no último dia 24 (sexta-feira), mas teve seu repasse cancelado.

A boa notícia diante desse cenário é que a devolução não precisará ser feita de uma única vez: a Caixa irá fazer os descontos diretamente do salário dos colaboradores, em no máximo 10 parcelas. A primeira, por sinal, já será debitada do salário correspondente ao mês de maio.

Por fim, vale reforçar que a instituição publicou uma nota, afirmando que cumpre com suas obrigações no que diz respeito a esse bônus, e que os trabalhadores mencionados neste artigo não têm, necessariamente, direito ao PLR.

Veja também: Consignado do INSS: entenda tudo o que mudou no empréstimo