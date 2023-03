Nubank anuncia limite de R$ 200 para usar nova ferramenta do aplicativo

O Nubank é um dos bancos digitais que mais fazem sucesso no Brasil. Aliás: ele foi um dos primeiros a realmente ganhar fama nesse mercado nacionalmente, tanto pela inovação que trouxe para os brasileiros, quanto pela forma criativa que escolheu utilizar em sua comunicação.

Atualmente, qualquer pessoa que utilize a internet para realizar seus pagamentos e recebimentos financeiros sabe do que se trata o famoso Roxinho, por exemplo.

E, como não poderia deixar de ser, esse banco não deixa de inovar, a fim de estar sempre competitivo, no que diz respeito às tecnologias utilizadas e nas novidades preparadas para os seus clientes, e também no que diz respeito a dar, para esses clientes, cada vez mais praticidade em suas rotinas.

A novidade mais recente está relacionada à liberação de um limite considerável para os clientes, e todos os principais detalhes sobre esse assunto podem ser conferidos na leitura a seguir.

Limite de R$ 200 tem surpreendido os clientes do Nubank | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Do que se trata a liberação do limite de R$ 200 do Nubank

Qualquer limite que um banco libere para os seus clientes acaba sendo de uma ajuda financeira imensa. E foi pensando nisso que o Nubank liberou recentemente nada menos do que R$ 200 para que seus clientes possam utilizar.

Essa liberação, porém, junta “o útil ao agradável para a empresa”: se, por um lado, os clientes estarão satisfeitos por terem um limite a mais para utilizarem em suas compras, por outro lado o banco digital terá sua tecnologia de pagamento por aproximação (ou seja, sem nenhum contato) sendo ainda mais difundida.

É tudo muito simples, no que diz respeito a essa tecnologia que, por sinal, também é utilizada por outros bancos: por meio dela, o cliente literalmente precisa somente aproximar seu cartão da maquininha, e pronto!

O valor é debitado na hora, sem que haja necessidade de digitar senha.

Trata-se de uma modalidade que ficou muito famosa principalmente no ano de 2020, quando a pandemia do Coronavírus levou toda a população a querer manter o menor contato possível com tudo e com todos e, hoje, já é a queridinha de muitos brasileiros.

Vale frisar, ainda, que o Nubank também permite que tal modalidade seja utilizada até mesmo com cartões que não sejam físicos, por meio da carteira digital.

Como esse novo limite pode ser utilizado

Tanto quem tem o Roxinho quanto quem tem o Ultravioleta pode obter R$ 200 de limite do Nubank para realizar suas compras no débito ou no crédito.

E para ativar esse recurso, basta seguir um passo a passo extremamente simples.

O primeiro passo é acessar o aplicativo desse banco digital e, então, clicar em sua própria foto.

Em seguida, será hora de clicar em “Configurar cartão” e, feito isso, será possível ativar a opção “Compras por aproximação”.

É importante lembrar que, de modo geral, os cartões do Nubank já são entregues com a função de pagamento sem contato ativa. Então, caso o usuário queira desativá-la, é só seguir o processo acima.

