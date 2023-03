14º do INSS cai na conta em ABRIL? Entenda os rumores e a situação

Desde que foi anunciado pela primeira vez, há alguns anos, o 14º do INSS tem gerado muita expectativa nos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, e também muitas dúvidas.

E a principal dúvida é aquela relacionada a quando ele de fato será pago aos grupos que possuem esse direito: será que esse salário extra cairá na conta já no mês de abril, por exemplo, ou será que ainda será preciso aguardar mais alguns meses para ter acesso ao dinheiro?

Todas as respostas e demais informações pertinentes a esse assunto podem ser conferidas no decorrer da leitura do conteúdo a seguir.

O 14º do INSS faz parte de um PL de 2020 | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Relembrando do que se trata o 14º do INSS

Não é exagero afirmar que existem muitos pensionistas e aposentados que ainda não sabem ao certo do que se trata o 14º do INSS, mas a explicação sobre seu significado não poderia ser mais simples.

Assim como o 13º, que esse público já recebe anualmente, o 14º salário do INSS representa um salário extra, a ser recebido também de forma anual.

Ou seja: seria mais um direito previdenciário.

O PL (Projeto de Lei) que prevê esse pagamento é o de número 4.367/2020, e foi criado no ano de 2020, quando a pandemia do Coronavírus começou a fazer suas primeiras vítimas no Brasil.

Esse, por sinal, foi o ano mais crítico da pandemia no país, momento no qual milhões de pessoas perderam suas fontes de renda, por exemplo. No quesito saúde, especificamente, os dados também foram alarmantes, além do fato de que muitos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, principalmente sendo idosos, deixarão de ir a consultas importantes temendo o contágio.

Quem já possuía alguma doença que precisa de controle, portanto, viu uma piora nesse quadro.

Por esses e outros motivos que o 14º do INSS foi criado, a fim de ajudar esse público financeiramente.

O PL (Projeto de Lei) 3.657/2020 também diz respeito a ele.

Veja também: Piso salarial maior já começou a valer para esta categoria? R$ 4.750 para todos

Afinal, o 14º do INSS será pago em abril, ou não?

As pessoas que constam nos respectivos Projetos de Leis como sendo os grupos com direito ao 14º salário do INSS, portanto, são aquelas que recebem aposentadoria ou pensão do Instituto, bem como aquelas que recebem o auxílio reclusão, por exemplo.

É preciso, porém, que todos esses públicos aguardem por novidades mais assertivas sobre esse assunto, uma vez de que a notícia de que esse salário extra será pago no decorrer do mês de abril é falsa.

Vale frisar, aliás, que qualquer notícia atual que afirme um período para que o 14º do INSS comece a ser pago não passa de fake news, uma vez que a análise da proposta está parada desde o segundo semestre de 2022.

Ainda não existe previsão de quando o pagamento será feito. Afinal, além da votação do plenário, o PL também precisa passar por diversas Comissões, além de receber o aval do próprio presidente da República.

Veja também: Hora extra no trabalho: QUEM tem o direito de cumprir?