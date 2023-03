Transtorno mental dá BENEFÍCIO pelo INSS? Confira

Uma dúvida frequente que gera em relação ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) é que quando os trabalhadores que são registrados não conseguem ter o salário por motivo de acidente ou até mesmo doença, se eles podem recorrer ao INSS.

Mas e quando é relacionado a saúde mental? Pois muitas vezes tem transtornos que afetam a capacidade do indivíduo de trabalhar, e acaba se tornando incapaz de continuar exercendo a atividade na empresa.

Quem é segurado do INSS tem direito do auxílio-doença e em casos mais graves pode se tornar uma aposentadoria por invalidez. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Ou seja, dependendo do nível e da gravidade da doença o segurado tem sim o direito do auxílio-doença, e dependendo do caso pode até ser a aposentadoria por invalidez.

Tem várias doenças psiquiátricas e que cada uma delas tem sua particularidade, até mesmo para tratamento. Porém, dentro do INSS, o laudo de qual é tipo de transtorno que o segurado sofre não é levado em conta e sim o que ela está causando para a pessoa.

A partir da doença e das condições de incapacidade de trabalhar é quando o INSS começa avaliar a situação do segurado através do médico da perícia do próprio órgão. Um exemplo são as doenças como síndrome do pânico, síndrome de Burnout, depressão e ansiedade, são transtornos que dependendo do nível causam impossibilidade de o funcionário trabalhar, mas quem é segurado do INSS tem o direito de receber esses benefícios

Auxílio-doença

Todo segurado do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que paga suas contribuições tem direito de se beneficiar com benefícios como esses em questão de incapacidade nas suas atividades trabalhistas, esses benefícios podem afastar o trabalhador do cargo por um período temporário ou até mesmo permanente.

A doença considerada do século é a ansiedade, e hoje ela pode ser considerada como uma doença psiquiátrica, e mais popular de todas é a TAG (Transtorno de ansiedade generalizada).

E o auxílio-doença é um dos benefícios para as pessoas que sofrem com ansiedade e depressão, e o segurado pode receber o benefício mesmo após se afastar das atividades para conseguir se dedicar totalmente ao tratamento, até mesmo porque o segurado não pode ficar sem receber, pois precisa se sustentar e sustentar a família.

Direito ao auxílio-doença

Para que a pessoa consiga ter acesso ao auxílio-doença é necessário ter contribuído com 12 meses de carência, e estar incapacidade de poder trabalhar por mais de 15 dias, além de estar incluído na qualidade de segurado.

