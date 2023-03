Itaú: novo benefício em abril para os clientes do banco

Para todos os clientes do banco Itaú, temos uma novidade. No 11 de abril o banco vai começar a liberar uma pré-venda que será totalmente exclusiva dos ingressos para o The Town 2023, esse evento vai acontecer na cidade de São Paulo, no Autódromo de Interlagos, especialmente nos dias 2,3,7,9 e 10 de setembro.

Veja no texto abaixo sobre a novidade que o banco Itaú está trazendo para os seus clientes para o evento cultura que vai agitar São Paulo.

Itaú vai disponibilizar vendas de ingressos exlusivos para o festival The Town. Imagem: rawpixel / FreePik

Itaú surpreende seus clientes

Os clientes do banco Itaú estão superfelizes ao saber da novidade que o banco anunciou sobre a pré-venda exclusiva de ingressos para o grande festival cultural The Town. As vendas dos ingressos do gramado estará liberada antes mesmo de chegar para o público.

Segundo informações do Itaú, vão poder conseguir os ingressos os clientes com cartão de crédito do Itaú, Iti e Credicard, para que assim o pagamento seja mais fácil e com possibilidade de pagamentos com parcelamento sem juros em até 8 vezes.

Festival cultural The Town

O pessoal que criou The Town são os mesmos criadores do Rock in Rio. Esse novo evento cultural chegou na cidade de São Paulo para revolucionar os festivais com música, cultura e arte.

Os organizadores informaram que o evento cultura terá 235 horas de música e terá vários gêneros, além das atrações que vão ao jazz, hip-hop, pop e rock. O evento vai ter 5 palcos em 8 lugares diferentes, que serão montados com uma estrutura exclusiva para esse festival com decorações que remetem toda a arquitetura na cidade de São Paulo.

O festival The Town vai contar com uma vários artistas, e entre eles já confirmaram:

Post Malone

Bruno Mars

Alok

Maroon 5

Foo Fighters

Kim Petras

Iza

Garbage

Ludmilla

Esses shows vão ser divididos entre os palcos: The One, New Dance Order, Factory, São Paulo Square e Skyline.

Venda oficial dos ingressos do festival The Town

É importante destacar que as vendas oficiais para adquirir o ingresso do novo festival cultural da cidade de São Paulo vai acontecer somente através da plataforma da Ticketmaster. Se você é cliente do banco Itaú fique atento as informações que estão no site para não esquecer de usar o cartão do banco na hora do pagamento do ingresso.

