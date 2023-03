FGTS parado? Veja como adiantar valor que seria pago na aposentadoria

Atualmente, milhares de brasileiros estão endividados, e estão optando por realizar saques do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), seja em contas ativas ou inativas, eles estão pegando como se fosse dinheiro emprestado.

Querendo ou não, é uma forma de conseguir dinheiro de emergência quando as coisas apertam, pois para fazer o saque não precisa comprovar a renda ou passar por etapas consideradas bem rigorosas.

Confira formas de consultar o FGTS e saber se tem saldo.

Veja como conseguir fazer o empréstimo do FGTS e aproveitar as vantagens que essa modalidade oferece.

Como descobrir se tenho algum saldo no FGTS

Existem duas formas de poder consultar o saldo do FGTS para descobrir o quanto você tem, pode fazer essa consulta através do aplicativo FGTS, que está disponível para download no Play Store, para Android e iOS, basta seguir esses passos:

1º passo – Entre no aplicativo FGTS e informe o seu CPF

2º passo – Caso ainda não tenha o acesso, crie o cadastro

3º passo – Assim que entrar no login o saldo do FGTS já vai aparecer na tela de início.

A segunda maneira que conseguir consultar o saldo do FGTS é através do telefone 0800 726 0207 e informar o número do NIS e a data de nascimento.

Dinheiro do FGTS

Quando o trabalhador trabalha de carteira assinada, mensalmente a empresa deve depositar em uma conta poupança do trabalhador cerca de 8% referente ao valor do salário que ele recebe. Esses valores são totalmente administrados pela Caixa Econômica Federal, e que por lei podem ser utilizados em várias circunstâncias, além da demissão sem justa causa.

Transferir o dinheiro do FGTS para outra conta

Como dito acima, esses depósitos que são feitos mensalmente vão automaticamente para a conta específica do FGTS do trabalhador, mas o trabalhador só tem acesso ao saque se ele estiver dentro das situações permitidas para saque, caso contrário ele não pode mexer no dinheiro.

Então para conseguir transferir o dinheiro para outra conta é necessário saber as condições.

É válido destacar também que não são todas as categorias que permitem fazer o saque total do FGTS, em algumas situações a pessoa só pode tirar uma porcentagem do valor.

Tipos de saque do FGTS que pode retirar o valor total

Aquisição da casa própria;

Em casos de doença grave;

A partir de três anos fora do regime do FGTS;

Falecimento do titular, para os herdeiros;

Na aposentadoria;

Com idade superior a 70 anos;

Rescisão por culpa recíproca ou força maior;

Suspensão do trabalho avulso por mais de 90 dias;

Término do contrato por prazo determinado.

