Valor do Auxílio Gás em abril será MENOR; entenda a notícia

O auxílio gás é um dos benefícios sociais disponibilizados pelo Governo, ele ajuda às famílias que encontram-se em vulnerabilidade social, conseguindo comprar sem maiores prejuízos seu botijão de gás. Com isso, a cada dois meses, o valor é depositado na conta dos titulares, o próximo repasse irá ocorrer no próximo mês, isto é, abril. Contudo, um detalhe está preocupando os brasileiros: o valor. Que já foi divulgado que será menor que nos meses anteriores, entenda.

Pessoa levando botijão de gás na mão.

Como é calculado o valor do benefício?

Em abril, mais uma parcela do auxílio gás será disponibilizada e irá beneficiar quase 6 milhões de brasileiros que estão inscritos no Bolsa Família. O último repasse ocorreu em fevereiro com o valor de R$ 112, contudo, a próxima parcela não terá o mesmo valor do bimestre anterior, uma vez que o cálculo do preço do botijão de gás é variável.

Vale lembrar que a maioria dos benefícios sociais, como um todo, mudaram drasticamente neste último mês, uma vez que o governo retirou mais de 1 milhão de beneficiários irregulares e adicionou outros 700 que estavam na fila de espera. E agora, a mudança será inerente ao valor do benefício.

Quem calcula o valor do Auxílio é a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, popularmente chamada de ANP. E com isso, o benefício possui o valor fixo baseado na média do preço nos últimos 6 meses, por exemplo, se nos últimos 6 meses o valor do gás foi de R$ 100, o benefício será também de R$ 100.

Veja também: Falha no site do INSS! Perícias foram canceladas; e agora?

Qual o valor do benefício neste mês de abril?

O valor será baseado na média dos últimos 6 meses, ou seja, o valor que foi praticado entre outubro do ano passado e março deste ano, assim, o valor do benefício será de R$ 107,69. Para quem recebe o bolsa família também, irá conseguir sacar, no mínimo, R$ 700, é uma ajuda e tanto para todas as famílias.

Vale lembrar que o governo já divulgou uma informação inerente ao benefício, afirmando que não haverá – ao menos no momento – a entrada de novos usuários, portanto, só permanecerá no programa quem já encontrava-se nele anteriormente, novos entrantes estarão impedidos.

Acredita-se que a decisão é por conta que a maioria dos benefícios sociais ainda estão se reformulando e também criando ferramentas mais rígidas para não permitir que pessoas entrem de maneira irregular nos benefícios citados. Uma vez que para cada pessoa irregular, uma pessoa que realmente precisa do valor não recebe.

Veja também: O que mudou no auxílio-doença do INSS? Veja como solicitar em 2023