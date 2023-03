Bônus de R$ 300 está disponível no Caixa Tem; aprenda como receber

Acaba de chegar uma excelente notícias para quem tem o aplicativo do Caixa Tem instalado no celular e é beneficiário do Bolsa Família, isto é, algumas dessas pessoas já começaram a receber um super bônus no valor de R$ 300 que foi repassado pelo governo federal, a fim de ajudar ainda mais as famílias brasileiras. O aplicativo também é responsável pelo repasse do Bolsa Família e do Vale Gás, portanto, confira agora mesmo se você terá direito ao bônus de R$ 300.

Do que se trata este bônus?

O bônus de R$ 300 que está sendo pago por intermédio do Caixa Tem, é referente ao programa do Bolsa Família, que agora, irá pagar R$ 150 a mais para cada criança com idade inferior a 6 anos que a família possuir. Lembrando que há um limite de 2 crianças por família, o que totaliza R$ 300. E os pagamentos já começaram no último dia 20.

Portanto, às famílias com duas crianças, receberão no mínimo R$ 900 e caso elas tenham direito ao vale gás, o valor pode ultrapassar os R$ 1.000. E para acessá-lo e sacá-lo, basta entrar no Caixa Tem e seguir o passo a passo a seguir:

Realize o download do Caixa Tem e efetue login;

Agora selecione a opção de gerar código para saque;

O aplicativo mostrará a mensagem informando que o cidadão precisa estar em frente ao caixa eletrônico;

Agora basta digitar o código no caixa eletrônico e sacar.

Também há como conseguir empréstimos pelo Caixa Tem

O Caixa Tem também oferece algumas opções de crédito para fomentar ainda mais a economia do Brasil e incentivar os empreendedores que estão começando, para isso, eles oferecem opção de crédito com juros e prazos incríveis, ideais para quem está começando a carreira empreendedora agora. Os valores podem chegar a até R$ 21 mil.

Para conseguir solicitar, é preciso que o interessado seja maior de idade e apresente no ato da contratação documento com foto, como RG ou CNH. O pagamento total da dívida pode ser realizado em até 3 anos, além disso, os juros são bem inferiores aos praticados no mercado.

Outra vantagem é que ele está disponível até mesmo para quem está com o nome sujo, lembrando que o valor da dívida não pode ser tão grande também. Portanto, a depender do interesse de cada pessoa, vale bastante a pena fazer uso do empréstimo para conseguir começar a empreender em seu próprio negócio.

