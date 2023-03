Bolsa Família pode CRESCER e pagar R$ 142 por integrante familiar em junho

Cartão do Bolsa Família e cédulas de dinheiro brasileiro.

A nova versão do programa Bolsa Família já foi lançada e agora, ela possui uma espécie de versão ‘turbinada’, onde garante vários benefícios para os brasileiros. Um deles, é o valor mínimo, que cada pessoa poderá receber R$ 600, isso valerá para todos os seus 21 milhões de beneficiários. Contudo, uma mudança irá melhorar ainda mais a vida de todos que recebem o repasse, pois haverá a estipulação de um valor mínimo por pessoa, não por família, isso irá ajudar ainda mais as famílias numerosas, entenda.

O benefício irá garantir equidade para a população

Cada família é um ‘mundo’ diferente e possui suas próprias peculiaridades, uma delas, é o número de pessoas que há em cada núcleo familiar. Pensando nisso, o governo irá garantir o valor mínimo de R$ 600 para cada família, todavia, a depender do número de membros presentes na casa, o valor poderá aumentar e assim, promover uma equidade real para todos.

Já que R$ 600 para uma família de 3 pessoas, por exemplo, é um valor excelente, dá para cada um garantir R$ 200 mensais, contudo, R$ 600 para uma família de apenas 6 pessoas, o valor fica pouco, o que acaba impossibilitando delas terem uma vida mais digna, pensado nisso, o valor passará a ser proporcional ao número de membros presentes em cada casa.

Por isso, de junho em diante, o mínimo por pessoal começará a ser pago. Você pode se perguntar, e o que ocorre nas famílias com menos de 4 membros, uma vez que o valor não atinge a base de R$ 600? Nesses casos, a família receberá um benefício que irá complementar o valor recebido até chegar aos R$ 600.

Novos valores a partir de junho

Como citado, o Bolsa Família encontra-se com bastante novidades desde o início desse mês e a maioria delas, terão início no mês de Junho. O único benefício que teve sua adesão imediata, foi o Primeira Infância que já começou ser pago e garante R$ 150 a mais por cada criança com idade inferior a 6 anos.

Já o próximo benefício, será o que contemplará as famílias de acordo com o número de membros presente nela. E será pago de junho em diante. Além disso, as mulheres grávidas e crianças com idade entre 7 e 18 anos, também receberão um adicional de R$ 50. Realmente, é bastante incentivo para toda a população.

Por fim, vale lembrar que para estar em um programa tão bom como esse, é preciso seguir à risca algumas regras, como deixar em dias a caderneta de vacinação e as crianças terem uma frequência escolar satisfatória.

