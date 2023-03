3 MILHÕES fora da extrema pobreza no Brasil; os impactos do novo Bolsa Família

Bacia e dentro dela um cartão do Bolsa Família.

O atual modelo do programa Bolsa Família promete várias vantagens para todos os seus usuários e a expectativa principal é que uma boa parte da população consiga sair da extrema pobreza, em um âmbito geral, o programa irá trazer bastante impactos positivos em todo o território nacional, fomentando a economia e até mesmo incentivando que novas pessoas consigam investir em seu próprio negócio. Portanto, confira todos os impactos que o programa irá causar no Brasil.

O PIB nacional será potencializado

De acordo com o próprio governo, a principal expectativa é que o PIB venha ser potencializado ainda mais, uma vez que 3 milhões de beneficiários irão sair da faixa de extrema pobreza. Uma vez que o benefício será fixado em R$ 600 e terá seus acréscimos de acordo com a quantidade de membros na casa.

De acordo com um especialista da área, no ano passado, no terceiro trimestre, o Brasil contava com 12,47 milhões de brasileiros na extrema pobreza, isto é, sua renda mensal não passava dos R$ 208 por pessoa. Todavia, após o novo modelo do Bolsa Família, haverá uma grande redução nesses números.

Um cálculo feito revelou que caso o programa já estivesse funcionando no momento, haveria ao menos 3 milhões de pessoas em uma condição mais favorável de renda. Ou seja, o número citado de pessoas em situação de extrema pobreza, pode cair para a casa dos 9 milhões de brasileiros. E a tendência é que nos próximos anos as taxas melhorem mais ainda.

Como fazer parte do programa?

Não há um portal que realize somente as inscrições para o Bolsa Família, por isso, há o Cadastro Único, que reúne os dados de várias famílias brasileiras e coloca elas nos benefícios sociais que se enquadram. Em outras palavras, a porta de entrada para qualquer benefício social acaba sendo o CadÚnico.

Então, o interessado deve realizar o download do aplicativo Cadastro Único e realizar uma espécie de pré-cadastro, após isso, é preciso comparecer até uma unidade do CRAS a fim de ratificar todas as informações fornecidas anteriormente.

Somente com o CadÚnico talvez não seja possível já entrar no Bolsa Família, mas a depender de sua renda per capita, o panorama muda. E mesmo que para o Bolsa Família sua renda não dê, você ainda pode conseguir outros benefícios, como auxílio gás, descontos na conta de energia e muito mais. Um passo importante é sempre manter atualizadas todas as informações inerentes à renda familiar.

