Aprenda a consultar processos dentro do INSS utilizando apenas o seu CPF

Muitas pessoas não sabem, mas toda solicitação feita junto ao INSS por meio de seus respectivos canais (site ou aplicativo) são basicamente processos que são abertos e, como tal, devem ser acompanhados pelo solicitante.

Afinal, quanto antes o cidadão souber se seu pedido foi aceito junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, melhor.

O que muitas pessoas não sabem, porém, é que fazer o acompanhamento de processos desse tipo é muito mais fácil do que parece: tendo em mãos somente o CPF já é possível saber “em que pé estão as coisas”.

Mais detalhes sobre esse assunto, principalmente sobre como a consulta de processos dentro do INSS pode ser feita, são explicados no decorrer da leitura do conteúdo a seguir.

Os processos do INSS podem ser consultados pelos solicitantes | Imagem: NordWood Themes / unsplash.com

Como a consulta de processos dentro do INSS deve ser feita

Qualquer pessoa que já entrou com pedido de aposentadoria ou de auxílio doença junto ao INSS (entre outros pedidos) estava basicamente abrindo um processo junto ao Instituto, uma vez que é por meio dele que os benefícios ligados à Previdência Social são pagos.

Entre tudo que uma pessoa pode solicitar, podemos citar:

Aposentadoria, em suas mais diversas modalidades;

Licença-maternidade, com o respectivo salário-maternidade;

Auxílio-acidente;

Pensão por morte;

Auxílio-reclusão.

Até mesmo a isenção em relação ao Imposto de Renda pode ser solicitada por meio do INSS.

Mas, independentemente do processo que uma pessoa precise abrir, uma coisa é certa: fazer o acompanhamento do mesmo é primordial, principalmente quando não se pretende ser pego de surpresa.

A dica, por sinal, é fazer a devida consulta se possível uma vez por semana, sendo que a mesma pode ser realizada tanto no site Meu INSS quanto no aplicativo de mesmo nome.

Nos dois casos, o acesso obrigatoriamente precisa ser feito por meio da página de login do portal Gov.br, que exige a senha cadastrada e, ainda o CPF do usuário.

Caso escolha utilizar a versão web do Meu INSS, após entrar no site o usuário deverá procurar pela opção Consultar Pedidos e, então, clicar na lupa que irá aparecer, a fim de que possa ver todos os detalhes sobre o seu processo.

Caso escolha entrar pelo aplicativo Meu INSS, o processo será o mesmo.

Vale reforçar, ainda, que a consulta de processos dentro do INSS também pode ser feita por telefone, mais especificamente pelo número 135, que funciona das 07h00 às 22h00, de segunda-feira a sábado.

Nesse caso, também será solicitado só o CPF.

Já se a consulta for feita junto à Justiça Federal, será preciso acessar o site que corresponda ao estado em que o solicitante reside e, ainda, informar o número do processo em si.

Veja também: Todos os aposentados do INSS têm estes 6 direitos

O processo é diferente, quando se trata de um processo que virou ação judicial

Há casos em que o processo junto ao INSS acaba virando uma ação judicial.

Quando isso ocorrer, a consulta precisará ser feita somente no Tribunal Regional Federal, que divide-se em 5 regiões e, portanto, possuem 5 sites.

Veja também: BPC em dobro será pago para grupo específico de brasileiros