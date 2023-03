Recebimento de R$ 1.302 em abril está com DATA MARCADA para estas pessoas

Boa notícia! Uma parcela dos mais de 20 milhões de trabalhadores que possuem direito ao PIS/Pasep 2023 pode comemorar. Porque irão receber os seus respectivos repasses já neste próximo mês. Lembrando que os valores oscilam de acordo com a quantidade de meses trabalhados – indo de R$ 108,50 até R$ 1.302. O PIS é o abono repassado pela Caixa Econômica Federal e o Pasep pelo Banco do Brasil. Ambos são benefícios que levam em consideração a data de nascimento ou número de inscrição.

Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

PIS/Pasep 2023

Portanto, com base na data de nascimento e número de inscrição. Os trabalhadores que nasceram no mês de maio e junho – irão receber o repasse neste mês de abril. Do mesmo modo, os trabalhadores que possuem o final da sua inscrição do NIS 2 e 3, irão receber os repasses neste mês de abril.

As datas são fixadas – ambos no dia 17. Lembrando que os valores ficam livres para saques até o dia 28/12. Por conta da pandemia, os repasses foram atrasados – a fim de dar lugar a outros repasses emergentes – como foi o caso do auxílio emergencial.

Desse modo, o ano base dos repasses deste mês é 2021. Com isso, quem trabalhou todos os meses do ano – irá receber o abono completo. Entretanto, os trabalhadores que não preencheram todo o ano, irão receber apenas o proporcional trabalhado.

O cálculo é bem simples. A cada mês trabalho o trabalhador recebe R$ 108,50. Com isso, basta multiplicar este valor pela quantidade de meses trabalhados. Por exemplo: um trabalhador que trabalhou apenas 4 meses, irá receber o equivalente a 4 x R$ 108,50. Portanto, este trabalhador receberá R$ 434.

Como efetuar o saque?

Antes de tudo, é válido lembrar que não é todo trabalhador que possui direito ao PIS/Pasep. É necessário estar insrito no programa há pelo menos cinco anos – e não ter tido salário superior a R$ 2.200 no ano base. Lembrando que no ano em questão, o salário-mínimo era de R$ 1.100.

Pela literatura do programa, o trabalhador só possui direito ao PIS/Pasep caso receba salários inferiores a 02 salários. Além disso, é necessário que o trabalhador esteja devidamente registrado no e-Social.

Portanto, estando dentro dos requisitos – basta que o trabalhador aguarde o cronograma e realize o saque. Sendo necessário que o titular do abono esteja presente a realizar o saque.

Lembrando que é importante ter em mãos o número do benefício, documentos de identificação pessoal e comprovantes do e-Social. No geral, não são necessários todos estes documentos, é apenas a caráter de segurança.