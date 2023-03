ALERTA! Novidade da Caixa oferece exclusividade para clientes

Não é de hoje que a Caixa Econômica Federal é um dos bancos mais usados pelos brasileiros. Através do seu viés público, sempre está presente na vida dos cidadãos e trabalhadores do país. Entretanto, também é um banco que pode ser usado para fins privados ou pessoais. Em contraste com os bancos digitais, o aplicativo da Caixa Econômica Federal ainda estava muito “quadrado” e isso despertou a irritação em alguns clientes. Após sugestões, a instituição resolveu agir e liberou esta exclusividade aos seus clientes.

Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Aplicativo Caixa de cara nova!

Portanto, a partir deste mês os clientes da Caixa Econômica Federal já poderão usufruir de todos os benefícios da instituição bancária – e tudo isso de cara nova. Com exclusividades para todos os seus clientes. Nova navegação, aparência e desempenho. Com o intuito de viabilizar a navegação para todos os públicos e clientes.

Lembrando que todas as mudanças foram oriundas do feedback de seus clientes – que agora possuem garantia de uma navegação intuitiva e ágil. Além disso, democrática. Na aba inicial é possível optar a forma de tratamento – ademais, possui um visual exclusivo, minimalista – entretanto, funcional!

Notificações

Um dos pontos mais frustrantes entre os usuários era acerca das notificações, que ficavam bagunçadas e nem sempre estavam ou apareciam corretamente. Agora todas as notificações podem ser acessadas através do “sininho” que fica localizado no lado superior direito da tela do aplicativo.

Pix mais fácil

Agora é possível realizar transferências Pix com muito mais facilidade. Até então, eram muitos passos e burocracia a fim de realizar uma simples transação que em outros bancos acontecia em questão de segundos. Basta inserir a chave Pix do destinatário, valor e confirmar os dados. Posteriormente basta compartilhar o comprovante e pronto!

Além disso, é possível salvar uma lista de chaves Pix favoritas. Com isso é possível buscar pelo nome do “contato” e enviar o Pix com mais facilidade, sem ter que ficar a todo momento digitando a chave Pix.

Pagamento de faturas

Antes era necessário escolher o tipo de conta: tributos ou boleto. Entretanto, agora o pagamento ficou muito mais simplificado. Basta o cliente realizar a leitura do código de barras ou digitá-lo e então o próprio aplicativo irá realizar a leitura da fatura e reconhecer o seu tipo.

Ponto importante – ainda mais para clientes que não sabiam a diferença e eram obrigados a saírem do aplicativo para perguntar para amigos ou pesquisar no Google.

Investimentos

Com a tendência de mercado agora é possível realizar investimentos através do próprio aplicativo da Caixa Econômica Federal. Sem a necessidade do usuário realizar o download de uma carteira de investimentos ou abrir conta bancária em um banco que tenha carteira de investimentos inclusa – como é o caso do Banco Inter ou Nubank.

Desse modo, é possível realizar investimentos com base no perfil do usuário – verificar os fundos de investimento e conta com várias modalidades distintas para começar – ou seja, serve para iniciantes!

Portanto, o aplicativo já está disponível para Android e iOS e pode ser acessado através da loja oficial de aplicativos do seu dispositivo.