Mais de 5 anos endividado? É melhor NÃO comemorar

Não é difícil encontrar um cidadão que tenha passado pelo menos 5 anos endividado e, após isso, passou a ficar mais tranquilo em relação às suas finanças, acreditando que suas dívidas deixaram de existir.

Ocorre, porém, que isso se trata de fato de uma crença, uma vez que a velha história sobre as dívidas caducarem após o período de tempo acima citado possui mais nuances do que aquelas que as pessoas de fato conhecem.

E agora, mais do que nunca, é imprescindível que todo cidadão brasileiro comece a prestar mais atenção a esse assunto.

Afinal, desde que a pandemia do Coronavírus se instalou no Brasil, no início de 2020, o número de endividados aumentou consideravelmente.

O que não é de se espantar, uma vez que muitas pessoas perderam seus empregos e se viram em dificuldades econômicas, por exemplo.

As dívidas criadas naquela época, portanto, e breve começarão a caducar. Mas será que isso de fato é motivo para comemoração?

A resposta está no decorrer da leitura a seguir.

Viver anos endividado não é o tipo de atitude que uma pessoa deve ter | Imagem: Chronomarchie / pixabay.com

Mesmo depois de muitos anos endividado, o cidadão deve se preocupar

A resposta para a pergunta citada acima é: não. Mesmo tendo mais de 5 anos endividado, o cidadão não deve comemorar.

E isso acontece por um fato muito simples, mas que poucas pessoas realmente conhecem.

Ocorre que, realmente, passados 5 anos qualquer dívida pode vir a caducar. Mas isso não necessariamente significa que ela simplesmente deixará de existir.

O ato de “caducar” significa que a dívida em questão será retirada da base de dados de alguns órgãos ligados à proteção de crédito, como o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e o Serasa. Mas, mesmo que a empresa que foi lesada financeiramente adote tal ação, ela ainda poderá seguir fazendo suas cobranças, mas não de forma formal como antes.

Veja também: Quando uma pessoa pode ser OBRIGADA a se aposentar pelo INSS

A negativação do nome atrapalha em diversos sentidos

Outro ponto extremamente de ressaltar diz respeito ao fato de que, mesmo tendo sua dívida “caducando” após 5 anos endividado, o indivíduo não poderá evitar que a mesma continue sendo visível para todas as empresas ligadas ao fornecimento de crédito.

Ou seja:

Na hora de financiar um veículo ou um imóvel, ou mesmo na hora de solicitar um empréstimo, grandes são as chances de receber uma resposta negativa por parte da empresa escolhida.

Além disso, a empresa com a qual foi adquirida a dívida pode se negar a vender novos produtos ou serviços para o cidadão.

Logo, para realmente poder comemorar, a melhor saída é tentar honrar com seus pagamentos, por mais que a situação financeira no momento esteja difícil.

E uma ótima alternativa, nesse sentido, é tentar uma renegociação, deixando claro que possui interesse em ter seu nome limpo de fato, mas não possui a quantia necessária no momento.

Em muitos casos, por meio dessa iniciativa é possível ter descontos que diminuem consideravelmente o valor das parcelas e da dívida como um todo.

Veja também: Micro empresas com receita de até R$ 96 mil podem ficar isentas por 5 anos