Cópia do Telegram? Nova ferramenta do WhatsApp foi lançada

O WhatsApp é simplesmente um dos aplicativos mais usados em todo o mundo, pois ele revolucionou a maneira que as pessoas trocam mensagens entre si, com ele, é possível a comunicação instantânea entre qualquer pessoa que esteja em qualquer parte do mundo. Devido a isso, várias atualizações são precisas, a fim de agradar a todos, portanto, confira a nova atualização que chegará ao WhatsApp e promete surpreender a todos, principalmente, aos fãs do telegram.

Ícone do WhatsApp.

A funcionalidade em questão é bastante parecida com uma que há no telegram

O WhatsApp é usado para várias finalidades, desde conversar com amigos até mesmo para decidir rotinas de alguma empresa, por exemplo. Para isso, podem ser usadas algumas funções do aplicativo, como mensagens de voz, vídeos ou imagens.

E basicamente, a nova atualização do aplicativo, irá trazer a combinação de todas as opções citadas anteriormente, pois o aplicativo irá permitir o envio de mensagens de vídeo, de uma maneira bem atípica, isto é, igual ocorre no Telegram.

Ou seja, cada usuário poderá apenas com um clique (como realizar ao enviar mensagem de voz) gravar um vídeo de até 60 segundos e mandá-lo como mensagem, então, ele estará reunindo recursos de vídeo, som e texto, realmente, é uma grande evolução. Isso irá ajudar bastante no relacionamento entre pessoas via WhatsApp, seja familiar ou no ambiente de trabalho. Pois de uma maneira mais prática, haverá como ver as expressões e sentimentos do outro.

Veja também: Por que você JAMAIS deveria carregar o celular dentro do carro

WhatsApp já adicionou novos recursos

Outras funções estão sendo estudadas, para que em breve, possam aparecer em atualizações futuras. Uma delas é a possibilidade de transcrever mensagens de áudio, isso é excelente para quando alguém precisa escutar o áudio em questão mas o ambiente que a pessoa se encontra não permite.

Lembrando que a promessa de essa função ser disponibilizada é antiga, contudo, por intermédio de um site que é especialista somente em WhatsApp, ela foi ratificada. E foi confirmado que todos os dias a empresa está lutando para conseguir liberar a ferramenta o mais rápido possível. Há alguns desafios, mas com o lançamento do play que acelera os áudios, os usuários ficaram mais esperançosos.

Por fim, de acordo com alguns prints que foram vazados, na tela do aplicativo deve aparecer uma mensagem que irá explicar quando as transcrições estarão ou não disponíveis para o usuário em questão. Há alguns casos que elas não estarão disponíveis, como por exemplo, o usuário enviar algum áudio em que as palavras não estejam tão claras.

Veja também: Android: 3 ferramentas quase secretas que você deveria conhecer