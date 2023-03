Empréstimo para negativado: entenda o que pode ser feito para conseguir

Boa notícia! Agora os brasileiros poderão conseguir empréstimos mesmo estando negativados no mercado. É possível receber até R$ 3 mil e pagar com excelentes taxas de juros. Veja como funciona e quem tem direito ao empréstimo.

Saiba como conseguir empréstimo para negativados | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Empréstimo para negativados

Embora pareça utopia, agora é possível solicitar empréstimo mesmo estando negativado. Isso porque a Caixa Econômica Federal liberou valores entre R$ 1 e R$ 3 mil – mesmo se o cliente estiver com o nome no vermelho.

A Caixa está oferecendo excelentes condições – seja para Pessoas Físicas ou Jurídicas, as taxas variam entre 1,95% e 1,99% ao mês. O processo é bem simples e qualquer brasileiro pode realizar o requerimento.

No caso dos Microempreendedores (MEIs) que resolverem solicitar o empréstimo, é necessário comprovar que o valor será usado para expansão do negócio ou em alguma atividade referente ao ambiente de trabalho.

Seja insumos, equipamentos, etc. Lembrando que o empréstimo também pode ser usado para capital de giro. Lembrando que para solicitar o empréstimo é necessário que os clientes tenham renda mensal bruta de no máximo R$ 360 mil.

O real intuito da Caixa Econômica é ofertar excelentes condições de crédito aos pequenos empresários e auxiliar os brasileiros a saírem do vermelho e se levantarem novamente no mercado financeiro brasileiro.

Leia mais: Aprenda a consultar processos dentro do INSS utilizando apenas o seu CPF

Como contratar o empréstimo?

É bem simples! Para contratar o empréstimo é necessário que o cliente tenha uma conta na instituição. Caso seja em nome de uma Pessoa Física, deverá ir até o aplicativo do Caixa Tem e realizar o requerimento na aba empréstimos. Verificando as parcelas disponíveis, taxa de juros, etc. Entretanto, no caso das Pessoas Jurídicas, é necessário ir até uma agência a fim de realizar o requerimento.

Portanto, é necessário comprovar que os recursos obtidos serão usados na compra de recursos, capital de giro ou qualquer outra ação que seja para o crescimento da empresa.

Já é possível realizar o requerimento e ainda não foi divulgado até que dia estará disponível. Pelo que tudo indica a opção estará disponível para os clientes da instituição até pelo menos o final deste primeiro semestre do ano.

Com isso, a Caixa oferta não somente a opção de crédito – como cursos em parceria com o Sebrae acerca de finanças pessoais e crédito consciente. É necessário ser cliente da instituição. Com a medida, até mesmo os brasileiros que estiverem negativados podem receber o empréstimo. Não é preciso dar garantia de imóveis, etc. Entretanto, todo e qualquer requerimento passará por análise de até 07 dias.