NENHUM banco quer que você DESCUBRA este segredo

Não é de hoje que os brasileiros estão começando a receber em dólares. Com a febre do YouTube, muitos brasileiros conheceram novos termos ao receberem os seus repasses do exterior. Os bancos querem “esconder” das pessoas que ganham ou pensam em ganhar em dólares ou em outras moedas estrangeiras alguns termos importantes, como por exemplo: “Spread Bancário” ou “Spread Cambial”. Você já ouviu falar ou tem noção do que é isso? Veja todos os detalhes sobre!

Nenhum banco quer que você descubra isso | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Spread Bancário, o que é?

De modo bem resumido, é a maneira cujo os bancos conseguem obter lucro mediante as transações realizadas através da instituição financeira. O quanto mais alto for o spread cambial, maior será o lucro obtido pela instituição.

Portanto, trata-se da distinção entre os valores de compra e venda da moeda internacional. No qual é realizado o cálculo com base da diferença do câmbio de compra e venda do outro país em questão. Quando o cliente precisa adquirir uma moeda estrangeira – ele passa por uma transação internacional.

Então, é cobrada uma taxa. O Spread Cambial. É algo válido. Entretanto, muitas vezes os clientes acabam sem nem perceberem isso – e então, não percebem que há taxas maiores e menores, no geral, possuem como base uma determinada porcentagem sobre o valor da operação.

Por exemplo, o Banco Inter – vem aumentando o seu Spread desde 2019. Hoje está beirando os 5%. Entretanto, como nem todos sabem o significado desde Spread Bancário – muitos acabam passando sem nem perceber, e então, acabam perdendo bastante dinheiro, podendo usar instituições que possuam um Spread Cambial mais em conta.

Esta taxa acaba afetando bastante todas as transações internacionais – porque podem definir o custo de exportações e importações de uma nação. Ou seja, acaba impactando de maneira positiva ou não a economia local.

E como isso pode prejudicar as companhias brasileiras?

Portanto, isso pode prejudicar as empresas brasileiras de várias maneiras. Porque se o Spread Cambial está alto – significa que as empresas que precisam importar produtos de fora irão pagar mais caro por isso, já que vão precisar pagar um pouco mais caro por isso.

Ou seja, acaba impactando no custo final dos produtos. E não somente as empresas locais, as exportadoras acabam sendo impactadas mediante o Spread Bancária, já que pode influenciar no preço final de venda de seus respectivos produtos.

Tudo isso é volátil e depende de vários fatores. Portanto, é um setor que o Governo sempre está atento – porque de acordo com os valores praticados pode afetar de modo positivo ou negativo uma empresa. E claro, o estado quer sempre que suas empresas locais deem lucro e que a economia esteja sempre em alta!