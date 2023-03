Quais cidades receberão MAIS DINHEIRO do governo federal?

Não é de hoje que os brasileiros confiam em seus representantes no Congresso Nacional para enviar recursos para seus estados e cidades. Constantemente novas emendas são abertas e recursos são enviados para os estados e municípios do país. Entretanto, quais cidades vão receber mais dinheiro do Governo Federal? Nesta última sexta-feira, 24, o governo do Paraná liberou o repasse de R$ 30 milhões destinados para o desenvolvimento urbano. 14 cidades serão beneficiadas. Veja quais receberão mais dinheiro e quais os critérios usados na escolha.

Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quem escolhe as cidades?

Quando o Governo Federal envia recursos para os municípios, são abertas emendas. Mediante os projetos locais, há uma análise e os parlamentares podem enviar ou não repasses para essas localidades.

Com base nos projetos locais, mais dinheiro poderá ser enviado. De acordo com a dimensão da cidade, etc. Desse modo, a verba poderá ser mediante uma ação voluntária ou não.

O gestor da cidade é o responsável por destinar o recurso para o setor cujo é preciso. Abrindo uma licitação e procurando as empresas que possuem os melhores preços para dar início as obras.

As cidades abordadas são referentes ao Paraná, entretanto, cada estado possui seus próprios recursos próprios para destinar aos seus municípios.

Quais cidades receberão mais dinheiro?

De acordo com os dados acima, as cidades receberão recursos para a construção de obras públicas. No qual estão distribuídas entre reparos, manutenções e construções. Os repasses dos municípios foram divididos em regiões, a fim de facilitar o entendimento das informações.

Região Noroeste

Santa Cruz do Monte Castelo: Receberá mais de R$ 4 milhões para a construção pública de um Centro de Referência de Ação Social (CRAS). Lembrando que o órgão é um dos principais intermediadores entre o povo e o Governo Federal;

Maria Helena: Receberá um pouco mais de R$ 1 milhão e meio para a manutenção do sistema de iluminação pública – substituindo o antigo sistema por luzes de LED;

Peabiru: Receberá um pouco mais de R$ 500 mil para a construção de mais uma unidade administrativa;

Planaltina do Paraná: Receberá quase R$ 1 milhão para a construção de uma praça;

São Tomé: Receberá um pouco mais de R$ 1 milhão para a manutenção das calçadas e urbanização local.

Região Norte

Ibiporã: Receberá quase R$ 3 milhões para manutenção das ruas e calçadas da região;

Santo Antônio da Platina: Receberá quase R$ 4 milhões para a conclusão de algumas obras em aberto de pavimentação.

Região Centro-Sul

Quedas do Iguaçu: Receberá quase R$ 2 milhões para conclusão de obras de pavimentação;

Boa Ventura de São Roque: Receberá quase R$ 600 mil para uma localidade do projeto Meu Campinho.

Região Sudoeste:

Realeza: Receberá mais de R$ 3 milhões para conclusão de obras de pavimentação;

Salto do Lontra: Receberá um pouco mais de R$ 1 milhão para obras de pavimentação.

Portanto, a maioria das obras são referentes a pavimentação das ruas e estradas. em Curitiba – na cidade de Adrianópolis – haverá outros dois projetos de pavimentação, que custarão cerca de R$ 2 milhões e R$ 5 milhões cada.