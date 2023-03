Bolsa Família agora tem solução para brasileiros saírem do programa

Milhões de pessoas recorreram ao Bolsa Família como uma alternativa para conseguirem se manter financeiramente, por meio dos repasses mensais feitos pelo Governo Federal.

Aliás: criado por Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), durante seu primeiro mandato como presidente da República, esse é, seguramente, o principal programa de repasse de renda com o qual os brasileiros têm contado.

E essa característica se manteve mesmo quando ele foi substituído pelo programa Auxílio Brasil, durante a gestão de Jair Messias Bolsonaro, do Partido Liberal (PL).

Agora, em 2023, quando o Bolsa Família propriamente dito voltou a ser pago, foram muitas as novidades anunciadas a seu respeito. Sendo que uma delas, a mais recente, está ligada diretamente à saída do programa.

Quem quiser sair do Bolsa Família terá ótimas oportunidades para isso | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Do que se trata essa saída do programa Bolsa Família

Quem é beneficiário do Bolsa Família definitivamente não gostaria de sair desse programa de repasse de renda sem de fato ter outra fonte de renda garantida. Afinal, o valor recebido por meio dele ajuda a cobrir custos importantes, como os da alimentação.

As famílias cujas crianças tenham no máximo 6 anos de idade, por sinal, agora estão recebendo repasses extras de R$ 150 (por criança nessa faixa etária), além dos R$ 600 que representam o valor do auxílio em si.

Mas, claro: por mais útil que seja o Bolsa Família, ninguém gostaria de ficar nele para sempre, uma vez que o intuito de qualquer brasileiro é prosperar cada vez mais, financeiramente.

E foi pensando nisso que, no último dia 24, (sexta-feira) foi firmada uma parceria entre empresas e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à fome, com o objetivo de beneficiar os participantes deste programa.

A iniciativa prevê não só a formação de mão de obra, mas também a inclusão socioeconômica desses indivíduos, permitindo que os mesmos consigam boas oportunidades no mercado de trabalho.

O Carrefour Brasil, por exemplo, é uma empresa que reservará parte de suas vagas para os inscritos no Cadastro Único, desde que sejam maiores de idade e de fato vivam em situação de vulnerabilidade social.

Todos os selecionados ainda receberão treinamentos específicos para aprenderem sobre diversas áreas, como estoque, limpeza e atendimento.

Outro estímulo para que os beneficiários busquem oportunidades no mercado de trabalho

Outras empresas, ligadas aos setores de bebidas e de construção civil, por exemplo, também estão em fase de negociação com o Ministério acima citado: o objetivo, após todas as negociações, é ter pelo menos 1 milhão de beneficiários do Bolsa Família inseridos no mercado de trabalho, por meio da iniciativa privada.

Vale lembrar, porém, que o Governo estimula esses beneficiários a buscarem oportunidades ou até mesmo a empreenderem, de modo a poderem sair do programa.

Quem opta por tentar ganha estabilidade de 2 anos no Bolsa Família, recebendo metade do benefício.